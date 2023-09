Domenica In e Da noi... A ruota libera, gli ospiti del 24 settembre Pino Insegno, Salvo Sottile, Vanessa Scalera, Flavio Insinna, Mauro Repetto e tanti altri personaggi d’eccezione da Mara Venier e Francesca Fialdini.

L’arrivo dell’autunno significa anche nuove puntate di due programmi Rai amatissimi: Domenica In e Da noi… A ruota libera. Nelle puntate in onda oggi, domenica 24 settembre, le padrone di casa Mara Venier e Francesca Fialdini ospiteranno grandi personalità del mondo dello spettacolo, del cinema e dell’attualità con interviste esclusive e servizi inediti. Ecco tutte le anticipazioni di domenica.

Domenica In, ospiti e anticipazioni

Anche la seconda puntata della nuova edizione di Domenica In si prospetta già molto interessante e ricchissima di ospiti. Tra i personaggi di spicco, oggi avremo modo di vedere in studio Francesca Fagnani, conduttrice del noto programma Belve che ha fatto delle sue interviste taglienti e diretti il suo marchio di fabbrica. Ma tra gli ospiti vedremo anche Pino Insegno, pronto a tornare in Rai con una nuova inedita edizione de Il Mercante in Fiera.

Non mancherà nemmeno uno spazio dedicato alla musica che vedrà come ospite l’amata Donatella Rettore; così come uno spazi o dedicato allo spettacolo con una splendida intervista all’attrice Brigitte Nelsen. Secondo le ultime indiscrezioni, pare poi che nella seconda puntata di oggi potremo vedere la partecipazione anche del giornalista Salvo Sottile, di Alessandra Mussolini e del noto manager Adriano Aragozzini.

Infine, la vera sorpresa di oggi sarà un’intervista esclusiva ad Andrea Piazzolla, l’assistente di Gina Lollobrigida attualmente indagato con l’accusa circonvenzione d’incapace e la sottrazione di bene dal patrimonio dell’attrice. Sulla sua testa pende in questo momento una condanna a sette anni e mezzo di carcere richiesta dal pm.

Da noi… A ruota libera, ospiti e anticipazioni

Nella puntata di oggi, Francesca Fialdini ospiterà diversi volti noti del mondo della televisione, della musica e non solo. Si partirà con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, protagonisti della nota fiction di successo Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, pronta a tornare in prima serata lunedì sera con la terza stagione inedita.

Subito dopo vi sarà l’intervista ad altri due noti attori: Flavio Insinna e Alessio Vassallo, protagonisti del film televisivo La stoccata vincente, in onda proprio questa sera in prima serata su Rai1. L’esemplare storia di riscatto del campione di scherma Paolo Pizzo che, per l’occasione, sarà proprio presente in studio.

A seguire, la Fialdini ospiterà Mauro Repetto, il ballerino e compositore che per diverso tempo ha fatto coppia con Max Pezzali nel gruppo 883, e che ora è pronto a presentare il suo libro autobiografico Non ho ucciso l’uomo ragno – Gli 883 e la ricerca della felicità scritto con il giornalista Massimo Cotto.

Quando e dove vederli

Oggi, domenica 24 settembre, l’appuntamento sarà su Rai 1 alle ore 14 con Domenica In, e alle 17.20 circa con Da noi… a ruota libera. Entrambi i programmi saranno poi disponibili sia in contemporanea che on demand sulla piattaforma RaiPlay.

