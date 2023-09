Imma Tataranni 3, spoiler di Vanessa Scalera: ecco cosa ha rivelato La nuova stagione della fiction di successo ripartirà lunedì, e la protagonista si è lasciata andare ad una anticipazione inaspettata. Vediamo quale.

Il pubblico è in trepidante attesa per l’arrivo della terza stagione della fiction di successo Imma Tataranni, con Vanessa Scalera nei panni del sostituto procuratore di Matera più particolare e meno tradizionale che esista. Ma l’attesa è quasi finita perché la fiction tornerà in prima serata su Rai 1 proprio lunedì 25 settembre. E mentre aspettiamo questi ultimi giorni, arriva un mega spoiler dalla Scalera sul dubbio che sta tormentando i fan delle serie: Imma e Pietro staranno ancora insieme o si lasceranno? Vediamo la risposta.

Imma Tataranni 3, lo spoiler della Scalera

In occasione della ripartenza della fiction, l’attrice protagonista Vanessa Scalera ha rilasciato un breve intervista a Tv Sorrisi e Canzoni durante la quale si è lasciata andare allo spoiler che tutti i fan aspettavano: nella nuova stagione, Imma riuscirà a ricucire i rapporti con il marito Pietro oppure i due si lasceranno?

"La coppia ci sarà ancora – ha rivelato l’attrice – anche se questa volta i due non comunicheranno solo nei toni della calma e della comprensione, ma anche in quelli della rabbia e dello scontro". Una buona notizia per i fan della coppia che potranno nuovamente vederla sul piccolo schermo e, tra litigi e un po’ di maretta, pare che la separazione possa essere esclusa.

Imma e Pietro, le parole della Scalera sul collega Gallo

Nonostante la separazione tra Imma e Pietro sia stata scongiurata dalle stesse parole della protagonista, lei stessa ha comunque sottolineato che per i due non sarà certo un momento facile tra litigi e incomprensioni. Vanessa Scalera e l’attore Massimo Gallo ( che interpreta Pietro) si ritroveranno ancora a litigare (per finta ovviamente) e a tal proposito la Scalera ha aggiunto anche qualcos’altro.

"Per me sono state le scene più difficili da girare, non riuscivo proprio a prendermela con Massimiliano", ha rivelato l’attrice. Il cui rapporto d’amicizia con il collega, con il quale lavora ormai da tre stagioni sul set di Imma Tataranni, è palese. Tra loro c’è una forte sinergia, tanto da frequentarsi in amicizia sia dentro che fuori dal set. Ed è comprensibile quindi pensare che le scene delle liti non siano state semplici e che, la maggior parte delle volte, siano anche sfociate in grasse risate.

Quando e dove vedere Imma Tataranni 3

La nuova stagione della fiction Imma Tataranni partirà lunedì 25 settembre, in prima serata su Rai 1. E sarà poi disponibile sia contemporaneamente che on demand sulla piattaforma di Rai Play. Un appuntamento imperdibile.

