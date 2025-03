Domenica In, Venier imbarazza Valeria Marini ("Alla tua età?") e 'fulmina' Marcuzzi: "Meno male che siamo amiche" Nella puntata del 23 marzo, emozioni in musica con Al Bano, Elodie e Pavone e risate con le dive di Ne vedremo delle belle e Marcuzzi: cosa è successo

Nella nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai Uno domenica 23 marzo 2025, sono tantissimi gli ospiti in studio. L’appuntamento si apre con Alessia Marcuzzi che parla del nuovo format ‘Obbligo o Verità’ e si racconta. Non mancano poi le interviste di Rita Pavone, che presenta il libro Gemma e le altre, Elodie che annuncia l’uscita del nuovo album, e Al Bano che vive un momento particolarmente intenso quando si sofferma sulla scomparsa della figlia Ylenia. Per concludere, in studio arrivano Valerio Mastandrea e le 10 showgirl protagoniste di Ne vedremo delle belle: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

Domenica In, puntata 23 marzo 2025: cosa è successo da Mara Venier

La puntata comincia con l’ospitata di Alessia Marcuzzi, pronta a raccontarsi e a presentare il nuovo programma Obbligo o Verità. Prima di tutto l’ospite racconta della sua passione per Luis Miguel, dicendo che addirittura, quando era una ragazza, tagliava dalle foto dell’artista la parte che ritraeva la sua fidanzata perché gelosa e poi dormiva con l’immagine di lui vicino al cuscino. Subito dopo, parlando dell’amore, dopo la fine della relazione con Paolo Calabresi Marconi, la Marcuzzi dice: "Per adesso non cerco l’anima gemella, sto bene così. Mi sto godendo il tempo per me, il fatto di stare da soli mi fa bene. Non sono mai stata sola prima, avevo l’ansia di rimanere single. Quando sei giovane, hai voglia di innamorarti, di avere qualcuno al tuo fianco. Non sono una suora, scelgo solo di stare da sola in questo momento. Stare bene da single può fare bene".

Niente amore, ma amicizie vere: "Non mi sento sola perché ho tanti amici, sono preziosissimi, il regalo della vita, una seconda famiglia. Ci sono amici recenti che mi sono stati vicino nei momenti più difficili. Poi ci sono quelli di quando ero piccola che non mi hanno mai abbandonato, è importantissimo perché quest’amicizia l’abbiamo coltivata con tanta dedizione. Alcuni di loro non mi guardano nemmeno in TV, non mi si filano di pezza". Mara Venier si ricorda una telefonata in cui Alessia Marcuzzi le aveva detto "mi fermo, ho bisogno di ritrovarmi" e lei racconta: "Ho cominciato a 17 anni questo lavoro, avevo bisogno di fermarmi e capire quale fosse la cosa giusta per me. Non ero più sicura di essere in grado di fare i reality. Poi, se tu sai che economicamente hai la possibilità di fermarti, dici ‘bene, le mie attività di imprenditrice mi permettono di farlo’. Avevo la sicurezza di poter gestire la famiglia. Non avevo voglia di stare in video: io sto anche tanto bene nella mia casetta".

Sulle critiche dopo il ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2015, confessa: "Ho sempre guardato la finale di Sanremo con i miei amici, ma sono stata felicissima di farlo e mi sono divertita. Sono stata autentica, me stessa. Forse sono un po’ troppo scanzonata, però in quel momento mi sentivo bene, dietro le quinte ci divertivamo e c’era un bel clima. Sono stata anche molto criticata per il mio modo di fare a Sanremo. Non replico mai alle critiche che reputo fondamentali, ma una cosa mi è dispiaciuta. Mi è arrivata addosso una shitstorm per il mio modo di fare troppo scanzonato e io mi sono un po’ protetta. Però gli altri mi hanno raccontato che sul web dicevano che sembravo ubriaca e mi è dispiaciuto molto. La verità è che io non ho mai fumato in vita mia. Le altre critiche le accetto tutte, ma mia figlia ha 13 anni e legge quelle cose. Mi spiace che scrivano ‘è drogata’ o ‘è ubriaca’. La droga è una cosa che proprio non mi appartiene, io sono così. Se non sono piaciuta, ci può stare".

Dopo aver visto un video dedicato ai suoi figli, Alessia Marcuzzi si commuove e sottolinea: "Con loro non ho paura mai, sono la mia forza. Mi hanno anche arrabbiare ogni tanto, ma sono il mio mondo e sono felice di averli accanto. Penso che questo rapporto ci sia anche tra persone e animali, non c’è bisogno di essere per forza madri per capire di cosa sto parlando. Si può essere madri in tante forme". Mara Venier parla della possibilità data ai single di adottare i bambini e si dice felicissima: "I figli sono di chi li cresce, non di chi li fa". Si passa a parlare del programma Obbligo e Verità e la Venier punge la Marcuzzi: "A me non avete proprio considerato, meno male che siamo amiche. Abbiamo adesso finora ti voglio bene, e poi la sorellanza, e ti faccio la Amatriciana… Alessia! Nessuno mi hai invitato!" L’ospite ribatte: "Secondo te, io non ti invitavo? Io pensavo fossi troppo occupata… Nicola, l’operazione…", ma la conduttrice la blocca e, ridendo, commenta: "E ora diciamo tutti i cavoli miei?" L’ospite sorride e subito dopo dichiara: "Capirai, se tu mi dici così, io attivo subito tutti per invitarti! Me lo stai facendo apposta, la conoscete!", e poi aggiunge: "Il problema è che se io e te giochiamo a Obbligo o Verità, pensa a cosa possiamo dire…" La Marcuzzi spiega il gioco e la Venier, venendo a scoprire le regole, cambia idea: "No, meglio di no, non posso venire. Ho capito perché non mi hai invitato! Dovevamo andare io e te in un convento di clausura, ne sono sicura". Poi la Marcuzzi svela che la conduttrice ieri ha fatto una nuova operazione all’occhio: "Si è operata ieri e sta una bomba, non ho mai visto una cosa del genere, è una roccia".

Elodie a Domenica In da Mara Venier

Prima di raccontare le novità musicali, Elodie parla del suo percorso di crescita e dell’affetto a lei donato dal pubblico: "Nemici non ne ho, o almeno lo spero. In 10 anni la mia vita è completamente cambiata, ho fatto un percorso di crescita, non avrei mai pensato di fare ciò che sto facendo ora. Sto crescendo, imparando a fare bene questo lavoro che adoro. Io penso che la gente mi mandi tutto questo affetto perché sono onesta, l’ho sempre dimostrato. Odio le persone che non hanno il coraggio di essere se stesse anche perché ogni storia ha il suo perché e ha diritto di esistere. Se qualcuno ti deve scegliere, è giusto che lo faccia sapendo la verità, al mio pubblico devo l’onestà. Voglio che mi scelga al 100% per quella che sono."

Poi confessa: "Sono diventata molto più emotiva negli ultimi anni, perché mi rendo conto di come e quanto la vita può sorprendere. Ora il mio passato lo amo, lo guardo con altri occhi, e questo per me è il regalo migliore che poteva farmi la vita. Penso al confronto con i genitori. Quando sei adolescente, c’è sempre lo scontro con loro. Adesso che sono una donna, io li amo come esseri umani, vorrei che fossero liberi dall’essere genitori, dagli errori che possono derivare dall’essere genitori. I figli giudicano tanto…" Prima di parlare del fidanzato Andrea Iannone, Elodie si sofferma sul rapporto con la madre: "Mamma si è sposata l’anno scorso con Francesco, un uomo stupendo. Stavano insieme da sette anni e lui l’ha aiutata tantissimo, l’ha compresa. Per me è fondamentale vederla felice. Con mia madre non c’è un rapporto classico, ormai siamo diventate come amiche, ci raccontiamo tutto".

Della relazione con Andrea Iannone, infine, dice: "Quando l’ho visto, ho capito che volevo essere sua, che avrei voluto renderlo felice. Aveva gli occhi malinconici e mi ci sono tuffata. Sono un po’ pazza, ho questo pensiero folle che quando entro nella vita delle persone, la miglioro, penso di avere un’aura positiva che fa stare bene. Io entro e faccio cose belle. Questa è una mia convinzione, sono molto protettiva, generosa. Il successo lo vivo come un momento della mia vita, non lo subisco, non lo vivo come un peso. Questo modo di viverlo mi permette di andare a fare la spesa e fermarmi a chiacchierare con delle signore, parlo con tutti. Io sto bene ovunque." Tornando a parlare del fidanzato, lei si dice innamorata persa e ammette che non resiste al suo fascino quando arriva a casa sudato dopo una gara: "Io lo seguo nelle gare, e quando arriva sudato… Non potete capire, è molto virile". Mara Venier commenta: "Insomma, sporco e sedato a te fa sangue, come si dice", e poi ride. Infine, Elodie annuncia: "Il nuovo album uscirà tra pochissimo".

Rita Pavone a Domenica In

Rita Pavone entra in studio per presentare il libro Gemma e le altre, interamente dedicato alle donne: "Ho voluto parlare di queste donne perché credo che la società odierna abbia bisogno di certi messaggi. Le donne ferme sono quelle che non hanno il coraggio di lasciare qualcosa che le fa star male. Trovo orrendo sentire una persone dire ‘Se lui mi lasciasse, io mi sentirei a pezzi’, come un bicchiere di vetro che cade a terra e si rompe, mentre ci sono altre donne che camminano, ovvero quelle che alzano il dito medio. Io quando ho voluto sposare chi volevo sposare non c’è stato niente da fare. Delle volte vai in cerca di qualcosa e ce l’hai lì vicino. Ti accorgi un giorno che questa persona fa profondamente parte della mia vita, che ti conosce veramente: sa quello che ti piace e che ti disturba. Con Ferruccio abbiamo fatto 57 anni di matrimonio, è ancora un gran figo, un po’ confuso ma ha 99 anni". "Eh, 99 anni, almeno confuso fammelo stare" dice la Venier.

Rita Pavone ricorda poi come è nata la relazione con Teddy Reno, svelando che al tempo non stavano ancora insieme ma lui era il suo produttore. Quando ha visto una corista baciargli l’orecchio, si è ingelosita e ha capito di tenere a lui molto più di quanto pensasse: "Non ero arrabbiata con lei, ce l’avevo con lui che accettava questi gesti da parte della corista. In quel momento mi sono resa conto che io avevo un attacco di gelosia nei confronti di lui e mi sono detta: ‘Oddio, mi sto innamorando di uno che ha 19 anni più di me, cosa succederà?’. Non volevo che lui capisse i miei sentimenti e infatti quella stessa sera ho chiamato un ragazzino che mi faceva la corte e gli ho detto che mi avrebbe fatto piacere rivederlo. Lui è venuto a cena con noi e scherzava con me. Poi ho visto Ferruccio che si arrabbiava, e infatti mi chiamò da parte e mi disse: ‘Una ragazzina perbene non fa queste cose‘. Io gli risposi: ‘Guardi che lei non è mio padre, è il mio produttore’. Lì ho capito che la cosa era reciproca, ma ho lasciato che le cose andassero piano… Un giorno, stavamo facendo una passeggiata all’aeroporto, lui mi ha baciata e mi ha detto: ‘Con te sarà per tutta la vita’ e così è stato. Io ho ricambiato il bacio perché era quello che volevo, era la persona che amavo e non sapevo di amare, che si preoccupava per me e mi curava".

L’artista rivela inoltre che prima del matrimonio ci sono stati solo ‘bacetti’ con Ferruccio: "L’unica cosa che gli ho detto prima di iniziare la relazione è di non pensare di fare cose con me prima del matrimonio, ‘tu fai la tua vita che ‘occhio non vede, cuore non duole’. Lui ha aspettato, ma anche i miei ormoni funzionavano una meraviglia. Però niente: appena il bacio si allungava un po’ io lo salutavo e gli davo appuntamento al giorno successivo. Io ho mantenuto la promessa fatta a mia madre, le avevo detto: ‘Quello che ti posso assicurare è che mi vestirò di bianco ma potrò permettermelo’. Abbiamo aspettato due anni e mezzo, per questo è stato difficile. Ho dovuto attendere il suo divorzio. Un giorno gli ho detto: ‘Io non ce la faccio più, sono una ragazzina sana interiormente e voglio sposarmi, quindi vai in Messico con l’avvocato e fatti dare questo divorzio, altrimenti bye bye’".

Albano Carrisi da Mara Venier

Dopo Rita Pavone, è il turno di Albano Carrisi, che comincia l’intervista facendo un bilancio della sua vita: "Bisogna sempre fermarsi e vedere come si è vissuto e come si vuole continuare a vivere. Ho vissuto cose impensabili, che non erano scritte nei miei pensieri ma nel mio destino. E il destino mi ha fregato". Al Bano si irrigidisce parlando della scomparsa della figlia Ylenia, frutto dell’amore tra l’artista e Romina Power: "Ricordo la tragedia di mia figlia, io sentivo tutto, impostavo le cose in un modo e poi andavano in un altro… Non riesco a dire adesso in che senso, perché tocca delle mie corde emotive profonde, magari ne parleremo un’altra volta". Infine, l’artista ha solo parole belle per i nipotini e considera il suo essere nonno "un’esperienza fantastica": "Ogni mese mi prendo 3 o 4 giorni per stare con loro, cancello tutti i miei impegni. Poi bisogna vedere se non sono impegnati i nipoti, viaggiano molto".

Le dive di Ne vedremo delle belle a Domenica In: le polemiche

A Domenica In, come promesso da Mara Venier ieri sera, non manca lo spazio dedicato alle 10 showgirl protagoniste di Ne vedremo delle belle, il programma condotto da Carlo Conti che vede proprio la conduttrice in giuria. L’intervista comincia con Valeria Marini che torna sui tagli alla sua clip di presentazione in fase di montaggio: "È stato tagliato e montato male, sembrava che io avessi parlato male di Pamela e Patrizia. Mi hanno fatto una domanda sulla diatriba con la Prati e io gli ho detto che in realtà era tutta una ‘favola’". Pamela Prati, a differenza del silenzio di ieri, questa volta precisa: "Hanno montato questa clip però ‘io non ho parlato male di te’. Io non ero gelosa di te ma della mia famiglia del bagaglino".

Poi scopriamo che in effetti la Marini ha chiesto agli addetti ai lavori di tagliare dalla clip una confidenza che aveva fatto nel dietro le quinte sul suo stato di salute. In sostanza, la showgirl ‘stellare’ aveva detto di essere "indisposta" e non voleva che tale affermazione venisse mandata in onda. Mara Venier, incredula, le fa una domanda un po’ inopportuna (visto che la Marini non voleva farlo sapere): "Ma è vero che ancora hai le tue cose? Alla tua età? Ma Beata te, la menopausa non ti è mai arrivata, a me è stata precoce!"

