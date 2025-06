Top Gun 3, l’ultimo volo di Maverick sarà una discesa nell’abisso: Tom Cruise affronta il vuoto dentro di sé Tom Cruise è pronto a chiudere la celebre saga con Top Gun 3: Maverick si ritroverà a fronteggiare una crisi esistenziale profondissima, mai raccontata prima.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Alzi la mano chi non ha visto Top Gun almeno una volta nella vita. Il primo omonimo film, uscito nel 1986, è stato un vero e proprio cult degli anni ’80. Questa pellicola ha consacrato al successo l’attore protagonista Tom Cruise, il quale per il ruolo di Pete ‘Maverick’ Mitchell, ha vinto diversi premi. Dopo 36 anni, nel 2022 è uscito il secondo capitolo del franchise, Top Gun: Maverick e, anche in questo caso, è stato subito un boom, tanto da diventare uno dei film più visti di quell’anno e quello che ha incassato di più a livello mondiale (circa 1,5 miliardi di dollari), senza considerare, inoltre, tutte le recensioni positive che ha ricevuto. Ma l’entusiasmo non finisce qui perché sappiamo che si farà anche il sequel, Top Gun 3 e, a tal proposito, nelle scorse ore, il regista Joseph Kosinski ha svelato qualche dettaglio su ciò che dovrà affrontare Tom Cruise.

Top Gun 3, Maverick (Tom Cruise) in crisi esistenziale nel sequel

Finalmente, arrivano i primi dettagli su ciò che potremmo vedere in Top Gun 3. Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, ha fornito un aggiornamento sul sequel rivelando un nuovo dettaglio sulla trama e sul personaggio di Pete ‘Maverick’ Mitchell. Il film si focalizzerà su una crisi esistenziale che coinvolgerà il protagonista interpretato da Tom Cruise. "È una questione esistenziale con cui Maverick deve fare i conti, qualcosa che lo farà sentire piccolo", ha spiegato Kosinski, aggiungendo che "c’è un ultimo volo, ci stiamo lavorando adesso", lasciando intendere che questo sarà l’atto finale della saga. Il franchise, avviato da Tony Scott nel 1986 e continuato nel 2022 proprio da Kosinski, si prepara dunque alla conclusione. Intanto, il regista è nelle sale con il suo nuovo film F1, con Brad Pitt nel ruolo di un ex campione di Formula Uno che torna in pista dopo trent’anni.

Kosinski ha confermato che Ehren Kruger, co-sceneggiatore di Top Gun: Maverick, è attualmente al lavoro sulla sceneggiatura del terzo film: "Come in tutte le cose, ci vuole tempo per far quadrare tutto, e lo faremo solo se sentiremo di avere una storia abbastanza forte". Anche Christopher McQuarrie, già sceneggiatore e produttore del secondo capitolo, aveva dichiarato che "lo scheletro del copione era ormai completo". Annunciato ufficialmente nel gennaio 2024, Top Gun 3 dovrebbe riportare sullo schermo anche Miles Teller e Glen Powell. Nel cast del secondo film figuravano, oltre a Tom Cruise, anche il compianto Val Kilmer, Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Jon Hamm, Ed Harris, Lyliana Wray, Teller e Powell.

Dove vedere in streaming Top Gun e Top Gun: Maverick

Se desiderate vedere o rivedere in streaming i primi due film del celebre franchise con Tom Cruise nel ruolo di Maverick, li trovate sulle seguenti piattaforme:

Apple TV

Prime Video

Rakuten TV

NOW

