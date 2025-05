Affari Tuoi, svelati i segreti del backstage: “Ti pagano per battere le mani”. Cos'ha detto un ex membro del pubblico Stanno facendo discutere le parole di un ex membro del pubblico di Affari Tuoi, che avrebbe svelato alcuni retroscena della trasmissione. I dettagli

Non si placano le polemiche su Affari Tuoi, programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino che, indubbiamente, può ritenersi soddisfatto degli ascolti, ma non può negare di essere finito (seppure indirettamente) in un vortice di polemiche (basti pensare a tutti i servizi di Striscia La Notizia che, ormai, vediamo ogni sera). E, nelle ultime ore, come se non bastasse, a gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato un ex membro del pubblico della nota trasmissione. In particolare, un video pubblicato su TikTok qualche giorno fa, h suscitato non poco interesse nei telespettatori: proprio l’ex figurante ha raccontato la sua esperienza e il dietro le quinte del game show. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

Affari Tuoi, ex figurante rivela: "Ti pagano per battere le mani"

Da giorni, sta facendo scalpore su TikTok un video di un certo Lorenzo che, di recente, ha fatto parte del pubblico del game show di Stefano De Martino, Affari Tuoi. Il ragazzo ha raccontato la sua esperienza nella nota trasmissione, tra retroscena e rivelazioni inaspettate: "Ambiente molto tranquillo, peccato per i tempi di attesa un po’ lunghi a volte. Dopo un po’ di puntate ovviamente diventa tutto monotono, ma te lo aspetti. Stefano è davvero bravo e simpatico, ammetto di averlo sottovalutato. Poi interagisce anche un po’ con il pubblico. Poi oh! Ti pagano per battere le mani e fare due balletti da seduto, niente male".

Lorenzo, ha parlato anche del cane Gennarino, affermando che è il vero pezzo forte del programma e, a chi ha commentato negativamente sui presunti metodi di addestramento poco adatti, il ragazzo ha risposto specificando: "E’ addestrato con metodi che non comportano sofferenza, ma si basano sul gioco e sul rapporto affettuoso con l’umano, non è addestramento coercitivo!"

Un ex membro del pubblico spiega come funziona Affari Tuoi

Proprio nei commenti, Lorenzo ha fornito ulteriori dettagli a tutti gli interessati che magari hanno intenzione di partecipare al programma come pubblico. Stando alle sue dichiarazioni, Affari Tuoi viene registrato generalmente nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 19:00, con l’eccezione del mercoledì. In ciascuna giornata di riprese vengono realizzate tre puntate. La partecipazione è retribuita: per una giornata lavorativa si ricevono 30 euro lordi, che, al netto delle tasse, diventano 26 euro. Nonostante siano registrate tre puntate di seguito, ai figuranti non è richiesto di cambiarsi d’abito. Per far sembrare che il pubblico sia sempre diverso, l’animatrice di studio provvede a farli spostare di posto tra una registrazione e l’altra. Come spiegato: "L’animatrice di studio dopo ogni puntata cambia i posti così da non vedere le stesse persone negli stessi posti ogni sera".

