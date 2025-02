Stop per De Martino, Affari tuoi non va in onda: perché e cosa vedremo al suo posto Conto alla rovescia per l’inizio del Festival di Sanremo che, come ogni anno, modificherà per una settimana il palinsesto televisivo: scopriamo di più.

Mancano ormai solo poche ore all’inizio ufficiale del Festival di Sanremo 2025, la kermesse musicale che per un’intera settimana catalizzerà l’attenzione del pubblico italiano (e non solo). A partire da questa sera, perciò, il palinsesto televisivo di Rai 1 subirà alcune modifiche temporanee e a rimetterci sarà il consueto appuntamento con Affari Tuoi e Stefano De Martino: scopriamo nel dettaglio cosa vedremo.

Stop a De Martino, Affari tuoi si ferma per fare spazio a Sanremo

Ebbene sì, a partire da questa sera, l’amatissimo gioco dell’access prime time Affari tuoi si fermerà per lasciare spazio al Festival di Sanremo. In altre parole, il buon De Martino sarà costretto a uno stop forzato da questa sera fino a al prossimo sabato, per poi tornare come di consueto domenica 16 febbraio. Una scelta fatta, come ogni anno, per fare spazio all’attesissimo Festival Di Sanremo che, inevitabilmente, catalizzerà l’attenzione del pubblico per tutta la settimana. La Rai, per un po’ di tempo, perderà così il suo programma di punta che con Stefano alle redini continua a registrare ascolti veramente da record, volando spesso oltre quota 6 milioni di spettatori e il 30% di share. Niente paura però, si tratta solo di un cambiamento momentaneo, e presto De Martino tornerà pronto a battere ancora sé stesso.

Affari tuoi non va in onda: cosa vedremo al suo posto

E se da questa sera fino a sabato (compreso) De Martino non andrà in onda con Affari tuoi, significa che in quella fascia oraria il primo canale Rai trasmetterà qualcos’altro. In particolare, la prima parte della serata di Rai 1 rimarrà invariata e partirà come sempre con L’Eredità condotta da Marco Liorni dalle ore 18.45, alla quale seguirà alle ore 20 la consueta edizione del Tg1.

Proseguendo, al posto di Affari tuoi, dalle ore 20.30 alle ore 20.40 ci sarà il PrimaFestival condotto da Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Maria Sole Pollio. Alle 20.40 inizierà poi il vero e proprio Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti. Per ciò che riguarda invece la seconda serata, attorno all’1.30 (orario di chiusura a detta dello stesso direttore artistico) andrà in onda lo spazio dedicato al Dopo Festival con Alessandro Cattelan. Insomma, una programmazione indubbiamente ricca e di grande interesse che vedrà però l’assenza di Affari Tuoi per ben cinque giorni. Riuscirà il Festival di Sanremo a tenere testa all’ascolto medio registrato fino ad ora in quella stessa fascia oraria? E parlando della kermesse più attesa dell’anno, la risposta è quasi ovvia.

