De Martino su Maria De Filippi: “È una costante”. E svela il consiglio 'segreto' su Affari Tuoi Il conduttore ed ex ballerino si è confessato in un'intervista recente, aprendosi sul rapporto speciale che ha instaurato con Maria. Tra consigli e qualche bacchettata.

Stefano De Martino, stella nascente di Rai 1 e mattatore ad Affari Tuoi, continua in questa estate rovente con il tour teatrale di "Ma stasera! – Summer Tour". E nel frattempo, ne approfitta per raccontare a un noto mensile alcuni aneddoti sulla sua carriera. E in particolare sul rapporto con Maria De Filippi, che l’ha lanciato ad Amici e negli anni ha continuato a consigliarlo nel corso di una carriera folgorante. Tra suggerimenti, qualche ‘cazziata’, e una dritta preziosa sulla conduzione di Affari Tuoi. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Stefano De Martino, la confessione su De Filippi e quella ‘dritta’ per Affari Tuoi

Fresco di un successo clamoroso in Rai, questa estate Stefano De Martino si è dedicato a un tour teatrale ambiziosissimo, che si concluderà ufficialmente a Cagliari il 31 agosto. Ma intanto l’ex ballerino non disdegna qualche confessione inedita, come quella fatta di recente in un’intervista al mensile Le Frecce. Qui De Martino ha parlato soprattutto del suo rapporto speciale con la conduttrice Maria De Filippi, primissima mentore dai tempi di Amici nel 2009.

Uscito dalla Scuola di Canale 5, il ballerino è rimasto sempre in contatto con la De Filippi, che non ha esitato a dargli consigli preziosi in momenti delicati della sua carriera. "Riguardo alla possibilità di condurre Affari Tuoi", ha rivelato ad esempio De Martino, "Maria mi ha detto che avrei potuto farlo bene, ma che avrei dovuto trovare la mia quadra". E ancora: "Maria De Filippi è una costante della mia vita. Mi confronto con lei, ha un istinto da cui ho la fortuna di abbeverarmi ogni volta".

Le parole al miele di De Martino su Maria De Filippi

Ma i complimenti e gli elogi di De Martino non si sono fermati certo qui. "Per me è la persona più intelligente che io conosca", ha proseguito il conduttore. "Ha una cultura umana, un’etica del lavoro dalla quale ho assorbito tutto. Come, ad esempio, il fatto di essere l’ultimo ad andarmene a lavoro…Lei non è una che si è messa a dirmi: fai così. Per esempio, se io mi preoccupavo di cose per me apparentemente giganti…Le mi diceva: fregatene".

Già in passato, in occasione di un’intervista al podcast BSMT, De Martino aveva incensato la De Filippi con parole speciali. "Mi ha visto crescere", aveva detto, "mi ha tenuto a bada, perché ho sempre fatto casini. Mi ha sempre redarguito, difeso, giustificato, cazziato". E anche stavolta il conduttore non si è risparmiato. Restituendo un quadro davvero speciale del suo rapporto con la ‘regina’ di Mediaset.

