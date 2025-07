De Filippi contro Bisciglia, il litigio durissimo che nessuno ricorda: cosa è successo su Canale 5 Quando anche i legami più forti conoscono momenti di tensione: il retroscena di uno scontro rimasto negli annali della TV: quella tra De Filippi e Bisciglia.

Erano anni che De Filippi e Bisciglia lavoravano insieme, con un’intesa ormai rodata e un’affinità che sul set si sentiva davvero. Ma a un certo punto, qualcosa è andato storto. Una frase fuori posto, una reazione a sorpresa, e quel clima sempre sereno si è incrinato davanti a milioni di spettatori. È successo tutto in diretta, e a distanza di tempo, quel momento continua a far discutere. Anche se, va detto, tra i due non c’è mai stato alcun gelo: solo un piccolo scossone in un percorso lungo e condiviso.

Maria De Filippi e Filippo Bisciglia: un rapporto nato sul campo

Maria De Filippi e Filippo Bisciglia non sono semplicemente conduttrice e volto televisivo: nel corso degli anni hanno costruito un rapporto vero, fatto di fiducia e rispetto. Temptation Island, che dal 2014 è diventato un appuntamento fisso dell’estate, è anche frutto del loro lavoro fianco a fianco. Maria non è solo la creatrice del format, è una presenza costante anche dietro le quinte: segue le coppie, assiste alle registrazioni, suggerisce, corregge, limando ogni dettaglio. Filippo, da parte sua, si è fatto strada con discrezione. Il suo modo di condurre, pacato e coinvolgente, ha conquistato il pubblico, e lui stesso ha più volte detto di considerare Maria quasi una guida. Un rapporto forte, cementato anche fuori dal set, tra partite a carte nei momenti morti e battute scambiate lontano dalle telecamere.

La lite che fa ancora discutere ad Amici Celebrities

Tutto questo, però, non ha impedito che accadesse l’imprevisto. Era il 2019, durante una puntata di Amici Celebrities. Filippo era in gara nella squadra bianca. A un certo punto, venne mandato in una un video in cui in fase di prove lui lasciò intendere più volte che le sue esibizioni venissero tagliate o ridotte rispetto a quelle di un’altra concorrete. Un’osservazione che non passò inosservata. Maria, seduta in studio, mostrò allora una grafica col minutiaggio esatto dedicato ad entrambi i concorrenti nelle loro esibizioni individuali e intervenne senza mezzi termini contro Filippo per sottolineare che avesse torto. In pochi secondi, il clima si fece teso. Lei prese la parola, lui provò a spiegarsi senza appellarsi a nulla di concreto, ma lo scambio si accese subito. Un confronto acceso, ma breve, che spiazzò anche il pubblico in studio, abituato a vederli sempre in perfetta sintonia. Maria prese le parti della produzione del programma, accusando Bisciglia di aver messo, sbagliando, in cattiva luce gli addetti ai lavori, fino a chiarire: "Se vuoi litigare, litighiamo davanti a tutti, io non ho problemi".

Nessuna rottura, ma una lezione chiara

Non ci furono polemiche nei giorni seguenti. Semplicemente, si andò avanti. Filippo tornò in studio la settimana dopo e, con un gesto semplice ma significativo, le dedicò una canzone. Maria lo accolse senza fare drammi. Come se tutto fosse già stato chiarito, senza bisogno di troppe parole. Da allora, il loro rapporto è rimasto solido, forse anche più di prima. Le edizioni successive di Temptation Island hanno visto una Maria sempre più presente dietro le quinte e un Filippo sempre più sicuro nel suo ruolo. Col tempo, quella scena è diventata quasi un cult, ripresa e commentata sui social ogni estate, quando torna Temptation Island. La verità è che, tra due persone che si stimano davvero, può capitare di discutere. La differenza la fa come si discute. E quella volta, seppur in modo plateale, Maria e Filippo lo hanno fatto a viso aperto, senza sotterfugi. Forse anche per questo il loro legame continua a funzionare, nonostante tutto.

