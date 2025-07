Emma Muscat, l'ex Amici diventa mamma: è nata Mila Rae Galea. Il dolce scatto e il significato del nome L'ex cantante di Amici accoglie la sua prima figlia insieme al compagno Kurt Galea: "Un amore come non mai"

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset infinity

CONDIVIDI

Emma Muscat, ex allieva di Amici, ha vissuto uno dei momenti più emozionanti della sua vita: è diventata mamma per la prima volta. La cantante maltese di 25 anni, ha annunciato sui social la nascita della sua primogenita, Mila Rae Galea, condividendo alcuni scatti in bianco e nero che la ritraggono mentre stringe la piccola tra le braccia. Al suo fianco, il compagno Kurt Galea, con cui fa coppia fissa dal 2019.

Emma Muscat diventa mamma è nata Mila Rae Galea

La nascita della bambina, avvenuta il 28 luglio 2025, è stata accompagnata da un dolce messaggio dedicato alla figlia: "Un amore come non mai, benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina ~ Mila Rae Galea ~ nata il 28/07/25 . Ti adoriamo!!". Nelle immagini, scattate in ospedale subito dopo il parto di Emma, mostrano l’artista con lo sguardo pieno di emozione e hanno subito conquistato i suoi fan, che hanno sommerso di messaggi d’auguri la giovane cantante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’annuncio sui social e le tappe della gravidanza

La nascita di Mila Rae Galea è arrivata pochi giorni dopo che Emma Muscat aveva condiviso con i suoi follower alcuni momenti dell’estate, mostrandosi in piscina con il pancione in evidenza. Solamente all’inizio di luglio la cantante aveva rivelato con entusiasmo il sesso del bebè, raccontando di non essere riuscita a mantenere il segreto per la forte emozione. Come ormai prassi per tutte le future mamme, aveva poi organizzato un baby shower per festeggiare l’arrivo della bambina insieme agli amici e ai familiari.

Emma Muscat aveva annunciato la sua gravidanza a marzo, in un’intervista esclusiva concessa al settimanale Chi. Al settimanale aveva spiegato di aver scoperto di essere incinta pochi giorni dopo aver compiuto 25 anni, un momento che ha descritto come "un regalo inaspettato, il regalo più bello che potessi ricevere". La cantante aveva ricordato così la reazione condivisa con il compagno:

"Eravamo a casa io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello".

Il significato del nome Mila Rae Galea

La scelta del nome per la primogenita non è casuale. Emma Muscat e Kurt Galea hanno optato per un nome composto, Mila Rae, che unisce due tradizioni culturali differenti.

Mila, di origine slava, deriva dalla radice mil, presente anche in nomi come Milena, Ludmila e Camilla. Questo elemento richiama concetti come "grazia", "delicatezza", "eleganza" e "affabilità", valori positivi legati alla dolcezza e alla bontà d’animo. Il nome è diffuso non solo nei Paesi slavi ma anche in Spagna, dove la Vergine Maria è venerata come Nuestra Señora de los Milagros ("Nostra Signora dei Miracoli"), da cui deriva Milagros e quindi Mila.

Rae, invece, ha tutt’altra origine. Si tratta di un nome scozzese, diminutivo di Rachel, che in italiano corrisponde a Rachele. Rachel proviene dall’ebraico rāḥēl, con il significato di "pecora" o "agnellino", simbolo di innocenza, purezza e mitezza. Rachel è anche una figura biblica, una delle mogli di Giacobbe.

Emma Muscat, l’ex Biondo e la storia d’amore con Kurt Galea

L’amore tra Emma Muscat e Kurt Galea va avanti dal 2019. I due si sono conosciuti a Malta, dove la coppia vive tuttora, lontano dai riflettori dello showbiz. Kurt, infatti, non appartiene al mondo dello spettacolo e finora era apparso pochissimo sui canali social di Emma, che aveva motivato così la scelta: "Ho trovato un amore speciale e non volevo venisse rovinato dalle aspettative o dai commenti. In fondo, a volte, è bello tenersi qualcosa per sé e proteggerlo". Prima di conoscere il suo attuale compagno, la Muscat è stata legata sentimentalmente al rapper Biondo, concorrente nella stessa edizione di "Amici" a cui ha partecipato. La loro relazione è durata dal 2018 al 2019.

Oggi la vita di Emma e Kurt è cambiata per sempre con l’arrivo di Mila Rae. I fan dell’artista hanno accolto con entusiasmo la notizia, inondando i social di messaggi di auguri e affetto.

Chi è Emma Muscat, da Amici all’Eurovision

Emma Muscat, classe 1999, è esplosa in Italia grazie alla sua partecipazione al talent show "Amici" nel 2018, dove ha raggiunto la semifinale, diventando una delle concorrenti più amate dal pubblico in quella edizione. Quattro anni dopo, nel 2022, ha vinto il concorso nazionale maltese, MESC, con la canzone "Out of Sight" ed è stata selezionata per rappresentare Malta all’Eurovision organizzato quell’anno a Torino. Alla kermesse canora europea ha portato il brano "I Am What I Am". Emma non è riuscita a qualificarsi per la finale, piazzandosi al sedicesimo posto su diciotto partecipanti con 47 punti.

Potrebbe interessarti anche