Stefano De Martino, successo anche su RaiPlay per il suo Giorno più bello

Conduttore, ballerino e, perché no, anche attore. Sembra davvero poter fare tutto, Stefano De Martino che, dopo il successo televisivo con Affari Tuoi, è arrivato nel 2022 anche al cinema con Il Giorno più bello, approdato ora pure in streaming su RaiPlay. Rifacimento della fortunata commedia francese C’est la vie – Prendila come viene del 2017, è diretto da Andrea Zalone (anche sceneggiatore) e vanta nel cast Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Carlo Buccirosso, Lodo Guenzi, Fiammetta Cicogna e, appunto, De Martino.

Di cosa parla la trama di Il Giorno più bello con Stefano De Martino su RaiPlay?

Aurelio (Kessisoglu) è un wedding planner che ha ereditato l’azienda, chiamata "Il giorno più bello" dal padre. Appassionato del suo lavoro e all’organizzazione di matrimoni, ha sempre dedicato la propria vita a portare gioia in quella degli altri. Pur con alcune difficoltà, causate da uno staff decisamente particolare. Troviamo infatti l’irritabile e sboccata Adele (Placido), che usa le droghe per gestire lo stress; Serena (Bilello), la responsabile del catering e amante di Aurelio pur essendo sposata con Giorgio (Bizzarri), fotografo della compagnia e a sua volta caro amico di Aurelio; Billy (Guenzi) stravagante musicista ed ex fidanzato di quella che sarà la sposa, Chiara (Cicogna), nel matrimonio che stanno per organizzare. Nella pellicola, Stefano De Martino è Pier, lo sposo.

Le curiosità su Il giorno più bello

Le riprese del film sono durate 6 settimane e si sono svolte quasi interamente nella città di Torino. I più avvezzi alle location del capoluogo piemontese, infatti, riconosceranno sicuramente il Circolo Esperia, l’Hotel Golden Palace o il Palazzo Civico, utilizzato anche da Paolo Sorrentino per il suo Il divo. Diciamo "quasi" perchè alcune scene hanno richiesto spostamenti a fino al comune di San Giusto Canavese e al vicino Castello de Biandrate.

L’originale francese è diretto da Éric Toledano e Olivier Nakache, che hanno affermato di aver attinto ai loro ricordi per scrivere la sceneggiatura. In particolare, i due si sono basati sui periodi in cui cercavano di trovare i soldi per finanziare i loro cortometraggi facendo anche i camerieri proprio nei ricevimenti matrimoniali. Vi ricordiamo che Il giorno più bello con Stefano De Martino è disponibile gratuitamente in streaming su RaiPlay.

