Belen compie gli anni: i teneri auguri della mamma e il viaggio (speciale) con Elio La Rodriguez festeggia 39 anni senza celebrazioni (finora) sui social. E Deianira Marzano svela che potrebbe essere in Argentina col nuovo fidanzato

La bellissima conduttrice oggi festeggia i suoi 39 anni. Si tratta di un compleanno ricco di novità e cambiamenti per la showgirl argentina, una sorta di spartiacque tra la sua vita precedente la recente rottura con il marito Stefano De Martino e da volto di punta Mediaset, a donna con una nuova relazione stabile e più orientata all’imprenditoria. Una sorta di rinascita per l’ex conduttrice, da cui comunque ci si aspetta presto un ritorno in pompa magna in TV. La donna sarebbe infatti ormai pronta a voltare pagina e a iniziare finalmente la nuova fase della sua carriera professionale con il vicino lancio di due nuovi programmi su Discovery+, ma anche dal punto di vista sentimentale, grazie al supporto del suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Intanto Rodriguez sembra sparita dai radar dei social, che sia in viaggi per qualche meta remota? Potrà però godersi gli splendidi auguri che le stanno giungendo da partenti e amici, in particolare quelli molto teneri della madre. Ma come sta passando il giorno di festa? Scopriamolo insieme.

Belen, la crisi (passata) e il viaggio speciale

Da diversi giorni l’influencer e conduttrice sembra essersi allontanata dai social, una sorta di eclissi mediatica. Che sia un modo per far smettere i giornali di parlare di lei, o che ci sia sotto qualcosa? Magari semplicemente Rodriguez ha scelto di prendersi una piccola pausa. Per la showgirl sicuramente non saranno state settimane semplicissime quelle appena vissute, a rivelarlo è stata lei stessa in un commento sotto un suo ultimo post: "Si purtroppo gli ultimi messi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza". Speriamo che il peggio per lei sia passato. Molti si sarebbero aspettati di vederla tornare online in occasione del suo compleanno, mentre altri pensano sia attualmente impegnata in un viaggio importante, magari in compagnia del suo nuovo amore, o almeno questo è quanto sostiene Deianira Marzano. L’influencer ed esperta di gossip ha infatti scritto sulle sue storie che la modella potrebbe aver approfittato di questi giorni per fare un viaggio speciale con Elio nella sua Argentina proprio con Elio, sarà così?

La dedica della madre

Veronica Cozzani, madre di Belen, è stata tra i primi a fare gli auguri alla figlia. Per farlo ha scelto di condividere un carosello di foto su Instagram, contenente scatti presi da vari momenti della vita della conduttrice, da lei ancora bambina, fino ad altri di lei come giovane ragazza. Tutto corredato da una dolce dedica: "E il tempo passa… E sono arrivati ​​i 39… Incredibile! Buon compleanno figlia del mio cuore!" Il post ha ottenuto subito un altissimo successo, sciogliendo i cuori dei fan della giovane imprenditrice. Oltre alla madre molte altre persone vicine hanno scelto di farle gli auguri sui social, dimostrando il loro incondizionato sostegno alla modella.

