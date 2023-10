Stefano De Martino e Bar Stella cambiano casa, c'entra Liorni: cosa succede Gli studi Rai al Centro di Produzione di Napoli sono occupati da Reazione a catena fino a dicembre: lo show si trasferirà quindi al teatro Delle Palme (con costi lievitati)

Problemi per il programma Bar Stella condotto da Stefano De Martino su Rai 2. Secondo alcune indiscrezioni, lo show, che dovrebbe partire a fine ottobre in seconda serata, starebbe affrontando alcuni problemi di tipo logistico e, soprattutto, di location. Ecco cosa sta accadendo.

Bar Stella trasferito

Il programma Bar Stella è ormai arrivato alla sua terza edizione, la quale dovrebbe partire tra poco, a fine ottobre. Tutto però è ancora da decidere perché, dalle indiscrezioni rivelate da Fanpage.it, pare proprio che per lo show di Stefano De Martino ci siano alcuni problemi riguardo alla location.

La registrazione sarebbe dovuta avvenire negli studi Rai al Centro di Produzione di Napoli, proprio come l’anno scorso. Al momento, però, gli studi in questione sono occupati dal programma Reazione a Catena di Rai 1 che, per la prima volta, sarà in onda fino a dicembre.

Negli studi non c’è dunque posto per De Martino, il quale di conseguenza dovrà trasferirsi con Il suo Bar Stella al Teatro Delle Palme, un altro noto teatro di Napoli. Ma se è già stata trovata una nuova sistemazione, qual è il problema? Il problema purtroppo c’è, e non da poco.

Bar Stella si trasferisce (ma a quale costo)

Il problema non riguarda tanto il trasferimento in sé, quanto il luogo nel quale è stato appunto trasferito lo show di De Martino. Il Teatro delle Palme di Napoli necessita infatti di numerosi (e soprattutto costosi) lavori per potersi adattare alle esigenze del programma Bar Stella.

Il teatro è indubbiamente meraviglioso, ma deve essere adattato in toto alle esigenze di una trasmissione televisiva e questo comporta costi molto alti, soprattutto considerando che questi lavori dovranno essere fatti in tempi brevi.

Ma non è tutto, perché secondo le indiscrezioni pare che a questi disagi si sia aggiunto anche il malcontento degli abitanti della zona, disturbati appunto dai disagi creati dai lavori e, se ancora non bastasse, anche la mancanza di i parcheggi per i lavoratori del teatro, gli artisti e gli autori del programma.

Insomma, il trasferimento non è proprio partito con il piede giusto, e i problemi sembrano essere molti. Riuscirà il programma di De Martino a partire a fine ottobre come ipotizzato all’inizio? Non rimane che aspettare ulteriori aggiornamenti e sperare che i lavori al nuovo teatro possano terminare al più presto senza causare ulteriori disagi.

