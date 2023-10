Reazione a catena, le Amiche in Onda da record: quanto hanno vinto La squadra campione trionfa per l’ottava volta in 14 puntate e si conferma una delle più competitive: media strepitosa e una somma vinta superiore ai Dai e Dai

A Reazione a catena vincono ancora le Amiche in Onda. Nella serata di ieri giovedì 12 ottobre 2023 Mariluna, Donatella e Valeria hanno trionfato per l’ottava volta nel game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, indovinando la parola finale e aggiudicandosi 8.875 euro di montepremi. Per la squadra campione si tratta dell’ottava vittoria in 14 puntate: una media strepitosa e un nuovo lauto successo che va ad aggiungersi alla già vertiginosa cifra delle precedenti vincite. Le Amiche in Onda, infatti, non solo si stanno affermando come una delle squadre più vincenti e competitive della stagione di Reazione a Catena, ma si stanno anche portando a casa un "bottino" dalla somma che fa impallidire gli acclamatissimi Dai e Dai. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Reazione a catena: l’ottava vittoria delle Amiche in Onda

Nella puntata di ieri giovedì 12 ottobre 2023 le Amiche in Onda hanno infilato il loro ottavo successo a Reazione a catena. Le campionesse continuano a dominare nel game show condotto da Marco Liorni e ieri sera hanno indovinato nuovamente l’ultima parola, aggiudicandosi 8.875 euro e segnando l’ottava vittoria in 14 puntate. Una media incredibile, superiore al 50%, che ha consentito al trio pugliese di mettere da parte un lauto bottino.

La squadra campione ieri ha prima eliminato gli sfidanti, i Giri Veloci, per poi presentarsi al gioco finale de "L’ultima catena" con un montepremi di partenza di 142mila euro. La cifra è stata dimezzata due volte, con due errori, e le campionesse di sangue salentino hanno poi deciso di non rischiare e comprare il terzo elemento, dimezzando ulteriormente la somma. Le ragazze sono riuscite poi a indovinare la parola che collegava i termini "Premio" e "Sughero", vale a dire "Bacheca", portandosi a casa 8.875 euro.

Quanto hanno vinto: la cifra

Con il successo di ieri – l’ottava vittoria complessiva – le Amiche in Onda hanno aggiunto un altro montepremi al loro già importante bottino ottenuto a Reazione a Catena. In 14 puntate le campionesse hanno vinto ben 117.498 euro in gettoni d’oro. Oltre a essere indubbiamente tra i team più competitivi di sempre in tutti i giochi, le Amiche in Onda si distinguono per la loro abilità nel dimezzare il montepremi finale il meno possibile. Nel primo trionfo si sono aggiudicate 16.250 euro, poi addirittura 47.500 euro, per poi infilare successi da 18.375 euro, 567 euro, 16.375 euro, 1.297 euro e 8.250 euro. Con la vittoria di ieri, la somma totale di ben 117.498 euro in gettoni d’oro potrebbe consegnare le Amiche in Onda alla storia di Reazione a catena, con una cifra da far impallidire addirittura i Dai e Dai, campioni acclamatissimi di questa edizione del game show fermatisi a 82mila euro.

