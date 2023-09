David Parenzo snobba Myrta Merlino nella prima puntata de L’Aria che tira Nessun saluto di rito da parte del giornalista alla collega per il passaggio di testimone alla guida del programma di La7: una dimenticanza che sa di frecciata

L’aria che tira riparte con la nuova edizione 2023/24 che parla del presente tra politica e attualità e guarda al futuro, ma soprattutto non pensa al passato. David Parenzo è subentrato a Myrta Merlino – nuovo volto Mediaset come padrona di casa ed erede di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque – al timone del talk show ma, in occasione della prima puntata, non ha fatto alcun accenno a questo passaggio di testimone in casa La7. Una nuova sigla, l’elenco delle novità di questa stagione e le prime notizie (al netto di qualche problema tecnico), ma nessun saluto di rito alla collega che l’ha preceduto. Una semplice dimenticanza o una frecciata?

David Parenzo conduce L’aria che tira e snobba Myrta Merlino

Proprio come annunciato da Urbano Cairo alla presentazione ufficiale dei palinsesti di La7 per la stagione televisiva 2023/24, David Parenzo ha preso il posto di Myrta Merlino alla guida de L’aria che tira. Il nome del giornalista come erede della conduttrice passata a Pomeriggio Cinque era il più gettonato, anche e soprattutto considerato che aveva già sostituito la collega in più occasioni (come nel 2020, quando Myrta Merlino fu colpita dal Covid-19), e oggi lunedì 11 settembre è stato il giorno del debutto per Parenzo al timone di un programma tutto suo.

La prima puntata si è aperta con una nuova sigla – con "Cosa succede in città" di Vasco Rossi a sostituire "Mambo italiano" – e con il nuovo conduttore al comando: "Buongiorno, cercheremo di mettere un po’ di ordine. Nuova edizione, staremo insieme tutti i giorni. Grandi novità e volevo subito mostrarvi lo strepitoso nuovo studio". Poi subito spazio alle notizie delle prime pagine dei giornali – non senza qualche problema tecnico – e al primo ospite della stagione Corrado Augias.

Nessun cenno né tantomeno un saluto a Myrta Merlino. David Parenzo ha "snobbato" la collega che ha condotto L’aria che tira fin dal debutto del 2011, non rispettando il galateo televisivo che vedrebbe il nuovo padrone di casa portato a salutare il suo predecessore, come invece fatto proprio da Myrta Merlino su Canale 5 con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Difficile stabilire però se sia trattato di una frecciata all’ex volto di La7 o una semplice dimenticanza dettata dall’emozione della prima puntata, dai tempi televisivi incalzanti o dai primi problemi tecnici.

Problemi tecnici nella prima puntata

Come già accennato, l’esordio della nuova stagione de L’aria che tira è stato segnato da qualche inciampo di natura tecnica. Sfruttando la tecnologia del proprio smartphone, David Parenzo ha infatti inquadrato a lungo i giornali commentato le prime pagine, ma le immagini non sono andate in onda. Il co-conduttore de La Zanzara è così stato interrotto da un assistente alla regia: "Non sei attivo". Parenzo ha ironizzato: "Abbiamo più di 200 puntate per sistemare lo smartphone".

