Daniele Dal Moro si commuove per Oriana: riunione al Gran Hermano ormai vicina Tra le conferme di Oriana e Daniele, e la foto pubblicata da Dal Moro che lascia poco spazio a interpretazioni, sembra che il loro ricongiungimento sia vicino

Oriana Marzoli, dopo un sacco di indiscrezioni e dubbi sulla sua possibile presenza, ha fatto il suo ingresso al Gran Hermano Vip, versione spagnola del Grande fratello. Conclusa la sua esperienza nella versione Vip del talent italiano infatti, l’influencer è sempre riuscita a restare al centro del vortice delle notizie, ma evidentemente aveva bisogno di dare un bust alla sua popolarità, anche internazionale. La storia d’amore iniziata nella casa più spiata d’Italia con Daniele Dal Moro è parsa da subito molto sofferta e ricca di alti e bassi, calamitando velocemente un sacco di sostenitori e di hater, per il mondo in cui i due gestivano la relazione, con tira e molla pressoché continui. Sembra però che ora qualcosa sia cambiato, ed evidentemente i due devono aver trovato la tanto agognata stabilità, infatti la giovane ha rivelato recentemente ai suoi follower di aver ricevuto da Dal Moro una proposta di matrimonio: "Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo. Poi mi ha detto: io ti sposo. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui. E cosa farò io? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città". Parlando con i nuovi inquilini, Marzoli ha anche paventato la possibilità che lui passa andare da lei a trovarla come ospite: "Comunque spero che mi facciano una sorpresa e che portino qui il mio ragazzo". E ora, stando a quanto dichiarato dal suo innamorato, possiamo aspettarci seriamente di vederlo presto nel reality. Ecco cosa ha ammesso.

Le parole di Daniele

Daniele Dal Moro ha approfittato del canale Mtmad di Oriana per mandarle un messaggio e sostenerla in un momento in cui lei stessa ammette di sentire molto la mancanza della sua dolce metà. Infatti Dal Moro ha spiegato alla compagna: "Amore ti amo, stai tranquilla ti aspetto". Poi il giovane ha deciso di chiarirle che ne il tempo ne la distanza potranno scalfire quello che prova per lei, nonostante: "Siamo abituati a stare sempre insieme e so che non è facile staccarsi per tanto tempo senza poterci vedere ne sentire". Daniele ha poi mandato uno sprono alla ragazza, rivolgendosi al pubblico dicendo: "Oriana ragazzi è una persona fantastica e mi piacerebbe che tutti quanti la conoscessero come la conosco io". Poi la sua disponibilità all’ingresso nel programma: "Mi chiedete se entrerei nella Casa con Oriana. Certamente sì, per la tranquillità e la serenità di Oriana. Chi mi conosce sa che non faccio i salti di gioia per uscire da un reality ed entrare in un altro, però so che a Oriana farebbe molto piacere, e so che questo l’aiuterebbe a essere più tranquilla, sé stessa e a far vedere a tutti, come l’abbiamo vista in Italia, la fantastica persona che è", ha detto visibilmente commosso.

La foto che fuga ogni dubbio

Adesso sembra che l’arrivo di Daniele al Gran Hermano sia pressocché confermato, oltre che assolutamente imminente. Come lo sappiamo? Dallo stesso Dal Moro. L’influencer ha infatti recentemente condiviso una foto sui suoi social, che lo vedrebbe in procinto di imbarcarsi per un aereo diretto a Madrid. Perché andare nella capitale della Spagna, dove si trova ora la sua amata, se non per andarla a trovare? Tutto fa pensare che Oriana riceverà una bella sorpresa da Daniele. L’ex gieffina al momento è all’oscuro di tutto e non ha notizie del ragazzo da settimane. Ancora pochi giorni, e nella prossima diretta dalla casa potrebbe finalmente vedere il suo desiderio realizzato.

