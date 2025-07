Alessia Merz si ritira dalla tv: "Voglio dedicarmi alla famiglia". E poi svela il suo vero sogno A 51 anni, una delle più amate ex ragazze di "Non è la Rai" appende i lustrini al chiodo, ma lascia aperta una porta solo se si presentasse l'occasione di fare un ruolo specifico: di che si tratta

A pochi giorni dall’anniversario dei 30 anni dall’ultima puntata di Non è la Rai, la trasmissione televisiva che negli anni ’90, ancora giovanissima, la lanciò nel mondo dello spettacolo, Alessia Merz, una delle ragazze più note dello show di Gianni Boncompagni dice basta, attacca i lustrini al chiodo e chiude ufficialmente con il mondo della tv.

In molti si chiederanno se questa sia davvero una novità, un annuncio inaspettato, visto che in questi anni Alessia Merz aveva già deciso di dedicare più tempo alla vita privata ed è stata lunghissimi periodi lontana dal piccolo schermo, tanto da indurre il pubblico a pensare che, questa scelta, fosse già stata fatta anni fa. Evidentemente però, la percezione non era così corretta. Dopo l’esperienza da velina e il matrimonio con il calciatore Fabio Bazzani da cui ha avuto i figli Niccolò e Martina, ormai grandi, Alessia Merz aveva già diradato parecchio le sue apparizioni pubbliche. Ora dice definitivamente basta.

Alessia Merz annuncia il ritiro: "A 51 anni ho dato". Ma lascia un’unica porta aperta

Per il grande annuncio sul suo ritiro, Alessia Merz sceglie le pagine del Corriere della Sera a cui rilascia una lunga intervista. "Ormai ho 51 anni e ho già dato", dice perentoria al quotidiano. "Non sono più pronta a lavorare a tempo pieno: stare più di due giorni lontano dalla mia famiglia è impensabile". E aggiunge che, in questi anni in cui ha preferito la serenità della sua vita famigliare a nuove opportunità di carriera, ha anche rifiutato diverse proposte di chi le chiedeva di mettersi alla prova partecipando a un reality.

La porta alla televisione però, al di là degli annunci perentori, è ancora aperta, e lo si evince dalle parole della stessa Alessia Merz. La ex velina infatti, se esclude con decisione qualsiasi impegno a tempo pieno, dice di rimanere aperta a proposte professionali che le possano garantire la possibilità di conciliazione tra lavoro e famiglia. Proposte, spiega, che le permettano di "dedicarmi a me, guadagnare i miei soldi, rivedere i colleghi", situazione che definisce, più che lavori "una vacanza dal tran tran quotidiano".

Quindi, via libera a serate, ospitate, eventi e al sogno di ricoprire il ruolo di opinionista in qualche trasmissione televisiva. Sicuramente, Alessia Merz cita tra le esperienze lavorative più piacevoli dell’ultimo periodo, quella come ospite di Caterina Balivo, nel salotto de La Volta Buona, dove la conduttrice, in una delle puntate in cui è stata ospite le ha anche permesso di riabbracciare Cristina Quaranta, anche lei ex Non è la Rai, e velina bionda ai tempi in cui era velina mora. Una reunion ad alto tasso di emozioni e nostalgia, anche per i riflettori. Impegni familiari permettendo.

