Stasera tutto è possibile, le pagelle: De Martino fa giustizia (7), le nuove vite di "Barbara D'Urso" (9), Carmen Di Pietro naif (7) Promossi e bocciati della puntata di martedì 4 marzo 2025 dello show comico di giochi e improvvisazioni di Rai Due

Nuovo martedì, nuovo appuntamento con il gioco, l’improvvisazione e la comicità scatenata di Stasera Tutto è Possibile. Nella puntata del 4 marzo dello show condotto da Stefano De Martino, come di consueto, gli ospiti si sono sfidati in gare bizzarre e divertenti, garantendo una serata di leggerezza al pubblico di Rai Due. Ad arrivare al Centro Produzione Rai di Napoli, per l’occasione, sono stati: oltre agli abituali ospiti Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Peppe Iodice, Lorella Boccia, Paolo Conticini, Massimo Lopez, Carmen Di Pietro, Amelia Villano. Non sono mancati nemmeno gli esilaranti interventi dell’imitatore Vincenzo De Lucia.

Il tema che ispirano i giochi e le sfide della puntata di martedì 4 marzo, martedì grasso, è inevitabilmente il Carnevale.

Scopriamo le cose che ci sono piaciute di più e quelle che abbiamo apprezzato di meno, della puntata del 4 marzo di Stasera tutto è possibile, con le pagelle.

Stasera tutto è possibile (4 marzo): pagelle

Le nuove vite di Barbara D’Urso, voto: 9. Le imitazioni di Vincenzo De Lucia, specializzato nel trasformarsi nelle conduttrici più popolari della tv italiana, rimangono sempre tra i momenti più divertenti della serata. Nella puntata di martedì 4 marzo, l'"imitatore inimitabile" si trasforma in Barbara D’Urso. Circondata da una luce accecante, come piace alla ex regina del pomeriggio di Canale 5, De Lucia interpreta la ex conduttrice Mediaset impegnata a riciclarsi lontana dalle telecamere. Ecco allora che annuncia di stare lanciando un nuovo format in cui ha un collegamento più diretto con il pubblico a casa attraverso le telefonate, per poi scoprire che è impiegata in un call center. Più tardi, la ritroviamo bibitara intenta a cercare di smerciare l’improbabile bibita "Cola-bro" e, infine, si infila nel costume del silenzioso panda gigante che ogni tanto compare in trasmissione, da cui esce luminosissima e urlando: "Col cuoreeeee".

Massimo Lopez, voto: 8. Negli ultimi mesi abbiamo spesso visto Massimo Lopez ospite di questa o di quell’altra trasmissione, e ci ha sempre fatto molto divertire. Lo fa parecchio pure durante questa puntata di Stasera Tutto è possibile, dove tira fuori dal cilindro, tra l’altro, la sempre irresistibile imitazione di Cristiano Malgioglio, ma anche nel ruolo del regista della storia finale di puntata e poi nelle tante battute fulminanti, improvvisate come vuole lo spirito del programma guidato da Stefano De Martino, qui e là nei vari giochi, per esempio nello speed quiz. E ogni volta che ci divertiamo con le battute e le parodie di Massimo Lopez, ci chiediamo se lo vedremo mai di nuovo in uno spazio più ampio, che non si limiti all’ospitata di puntata.

Carmen Di Pietro scatenata, voto: 8. Invitare Carmen Di Pietro in una trasmissione come Stasera Tutto è possibile, significa invitarla a nozze e proiettarla in un ambiente sconclusionata e libero, in cui la showgirl si trova totalmente a suo agio e può sfoderare tutti i suoi tic e la sua comicità naif. E infatti è lei l’ospite che sicuramente regala più movimento alla serata, oltre agli habitué.

Francesco Paolantoni, la rivincita (a sorpresa), voto: 7. Anche questa sera lo speed quiz per il maestro Paolantoni sembra destinato a finire come di consueto, ovvero con il comico beffato e ingiustamente scippato della giusta vittoria dal regista che, con una scusa o con l’altra, contestando le risposte o rilevando una presunta violazione del regolamento, ogni puntata gli nega la soddisfazione della vittoria, facendo scattare un’esilarante serie di proteste, recriminazioni e insulti. Questa sera però, c’è il colpo di scena, che segna la rivincita, inaspettata di Paolantoni, che sbaraglia la concorrenza grazie al fatto che sa fischiare, al contrario del collega Biagio Izzo.

Stefano De Martino fa giustizia, voto: 7. A dare questa grande soddisfazione a Francesco Paolantoni però, non è certo il regista Colabona, pronto ogni volta a depredarlo. L’autore del grande colpo di scena, colui che prende in mano la situazione, già precipitata con il comico che già ha iniziato ad andare in incandescenze, è Stefano De Martino che, come detto, premia l’abilità nel fischiare dell’improbabile concorrente di quiz e gli regala l’agognato momento di gloria.

Amelia Villano non pervenuta, voto:5. In una trasmissione corale, improntata all’improvvisazione e al gioco azione-reazione, c’ sempre qualcuno che rimane un po’ più sullo sfondo degli altri, anche visto il numero notevole di ospiti di ogni puntata di Stasera tutto è possibile. Questa sera la partecipante che si fa vedere un po’ di meno rispetto agli altri è senz’ altro Amelia Villano. Anche Lorella Boccia (che però si vede che si diverte moltissimo) e Paolo Conticini (bravissimo e molto divertente però, nell’improvvisare il premio all’indeciso), trovano un po’ meno spazio rispetto ai componenti del cast di questa serata, ma l’imitatrice è, tra tutti, quella che ci sembra davvero poco coinvolta nelle dinamiche dei giochi e rimanere più spesso degli altri ospiti della serata in seconda linea.

