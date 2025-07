Morto Saverio Indrio, addio al doppiatore che dava anima ai miti: da Dwayne Johnson ad Alberto Angela Il celebre doppiatore altamurano ha dato voce a The Rock, ai Simpson e agli eroi degli anime. Appassionato di teatro, ha reso indimenticabili mille storie.

Il mondo del doppiaggio italiano piange la scomparsa di Saverio Indrio, voce celebre di attori come Dwayne Johnson. Scomparso a 61 anni, lascia un grande vuoto nel panorama artistico. La pagina "Le voci del doppiaggio" ha pubblicato un commovente omaggio, sottolineando come la sua voce abbia emozionato e accompagnato molte generazioni, ricordando che le voci non muoiono mai, ma restano vive nel cuore di chi le ha ascoltate: "Apprendiamo con dolore, della scomparsa di Saverio Indrio, una delle voci più imponenti e riconoscibili del doppiaggio italiano. La voce di Dwayne Johnson e di tanti altri attori…Ci ha fatto ridere, emozionare, tremare. Ha fatto vibrare le sale, i salotti, i nostri ricordi. Oggi non piangiamo solo un doppiatore. Oggi salutiamo una presenza che resterà indelebile. Perché le voci non muoiono mai: risuonano per sempre in chi le ha ascoltate col cuore". Vediamo insieme quali film e serie ha doppiato.

Saverio Indrio, morto celebre doppiatore: quali personaggi ha doppiato in film e serie

Una brutta notizia ha travolto il mondo del cinema, o per meglio dire, del doppiaggio italiano. Nella notte tra il 29 e il 30 giugno, a Roma, è morto Saverio Indrio, celebre doppiatore che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di persone. Appassionato di teatro, Saverio Indrio è stato il doppiatore ufficiale dell’attore Dwayne "The Rock" Johnson in celebri film come Fast & Furious, Jumanji e Black Adam. Inoltre, ha prestato la sua voce a Kevin McNally, interprete di Joshamee Gibbs nella saga di Pirati dei Caraibi, a Jimmy Smits, che ha interpretato Bail Organa in Star Wars, e a William H. Macy, noto per il ruolo di Frank Gallagher in Shameless. Il suo lavoro non si limita a film e serie TV, ma si estende anche ai cartoni animati, doppiando personaggi come Mister Satan in Dragon Ball e il Sindaco Quimby ne I Simpson. Infine, è stato la voce di alcuni documentari di Alberto Angela.

Dove vedere in streaming i film e le serie doppiate da Saverio Indrio

Come vi abbiamo menzionato nel paragrafo precedente, la voce di Indrio è riconoscibile in particolare nei film come Fast & Furious, Pirati dei Caraibi. Nelle serie, tra cui Shamless, e negli anime, come l’amatissimo Dragon Ball. Quest’ultimo, tanto amato dal pubblico di ogni età, racconta la ricerca delle Sette Sfere del Drago. Il protagonista è Son Goku, un bambino con una coda di scimmia, dotato di una forza straordinaria che, durante il viaggio, incontra Bulma e altri personaggi. Trovate in streaming questi film e serie TV (e anime) su diverse piattaforme:

Prime Video

Apple TV

Rakuten TV

Netflix

