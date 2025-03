Stasera in TV (giovedì 27 marzo), i consigli di Libero Magazine: Paolo Bonolis torna con Avanti un Altro! By Night Oltre alla game show su Canale 5, su Rai 1, dopo lo stop per il calcio, c'è la puntata di Che Dio ci aiuti 8.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Grandi ritorni questa sera in Tv e grandi cambiamenti nei palinsesti. Nella prima serata di questo giovedì 27 marzo, sarebbe dovuto andare in onda la prima puntata de Il Turco con Can Yaman (come diciamo nel video), ma Mediaset ha rivoluzionato tutto e quindi rivedremo sul piccolo schermo Paolo Bonolis. Il celebre conduttore, va in onda su Canale 5 con Avanti un Altro! By Night, "Una trasmissione geneticamente modificata", proprio come recita il promo che circola in Tv. Il game show entra a gran sorpresa nella programmazione, prendendo il posto della fiction. Inoltre nella versione ‘prime time’ del programma tanti ospiti a cominciare da Maria De Filippi e Pintus, mentre i concorrenti saranno ripescati dalle passate edizioni di Ciao Darwin.

Su Rai 1, invece, dopo lo stop forzato per far posto al calcio della Nations League, torna Che Dio ci aiuti 8 con due nuovi episodi e suor Azzurra (Francesca Chillemi), impegnata a far da cupido tra Cristina e Pietro, dopo aver scoperto che tra loro è nato un forte interesse. Se nulla di questo vi interessa, Su Rai 3 c’è sempre Splendida cornice, con Geppy Cucciari e i suoi ospiti, oppure l’attualità di Dritto e Rovescio su Rete 4 con Paolo Del Debbio. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche