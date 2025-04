Stasera in TV (giovedì 3 aprile), i consigli di Libero Magazine: Che Dio ci aiuti 8 domina la scena Oltre alla fiction con Francesca Chillemi su Rai 2, Canale 5 propone il film Francesco il papa della gente, al posto del concerto di Annalisa.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Scopriamo insieme cosa c'è di bello da vedere sul piccolo schermo questa sera, giovedì 3 aprile 2025. Appuntamento imperdibile per tutti i fan di Che Dio ci aiuti 8: la serie con Francesca Chillemi torna su Rai 1 con una puntata incentrata su Lorenzo (Giovanni Scifoni) e i suoi problemi sul lavoro e nella vita privata. Dopo un nuovo cambio di palinsesto, su Canale 5 va in onda il film Francesco il papa della gente, mentre prima era previsto il concerto Annalisa – Tutti in Arena, una delle tappe più suggestive dell'ultimo tour della voce di Mon Amour. E poi c'è anche Rai 3 con il consueto appuntamento con Geppi Cucciari e Splendida Cornice, oppure l'attualità e le inchieste di Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete 4.

