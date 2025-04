Ascolti Tv ieri 24 aprile, Francesca Chillemi trionfa: Che Dio ci aiuti conquista (ancora) la prima serata I programmi di Rai 1 dominano tutta la giornata di ieri: oltre alla serie, bene anche per La Vita in Diretta e le trasmissioni del mattino.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Nessun rivale nella prima serata di ieri, giovedì 24 aprile 2025, per Che Dio ci aiuti 8. L’ottava puntata delle fortunata serie con Francesca Chillemi si è conquistata ancora una volta il primo posto sul podio degli ascolti Tv con ben 3.690.000 spettatori incollati al piccolo schermo, pari al 22% di share. Secondo posto per la pellicola Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (10,7%), mentre su Italia1 la semifinale di Coppa Italia – Bologna-Empoli si deve accontentare del terzo gradino con l’8.1%. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Che Dio ci aiuti 8 e Paola Cortellesi

L’ottava puntata della nuova stagione di Che Dio ci aiuti su Rai 1 è stata ancora da record. Ancora un successo per la longeva fiction con Francesca Chillemi, che ieri sera a riaccolto anche l’amata suor Costanza (Valeria Fabrizi), incollando allo schermo 3.690.000 spettatori pari al 22% di share (secondo episodio a 3.484.000 e il 22.9%). Su Canale 5, invece, non sfonda il film con Paola Cortellesi, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, che conquista 1.757.000 spettatori con uno share del 10.7%.

Rai 2, con la serie, Blue Bloods intrattiene 698.000 spettatori raggiungendo un tiepido 4.2%, mentre su Italia 1 la semifinale di Coppa Italia – Bologna-Empoli si deve accontentare di 1.517.000 spettatori con l’8.1%. Su Rai 3 The Father – Nulla è come sembra è piaciuto solo a 639.000 spettatori (3.8%), e Paolo De Debbio su Rete 4 ha convinto con Dritto e Rovescio 987.000 persone (7.1%). Formigli su La7 con Piazzapulita raggiunge 896.000 spettatori e il 6.4% e infine sul Nove, l’ultima puntata di Only Fun – Comico Show, è stata la scelta di 701.000 spettatori con il 4.2%.

Ascolti Tv, nel daytime la sfida è tra Rai 1 e Canale 5, ma vince La Vita in Diretta

Se nella mattinata televisiva gli ascolti sono una continua rincorsa tra Rai 1 e Canale 5, con Unomattina che intrattiene 999.000 spettatori con il 21.1% di share, Storie Italiane con 950.000 spettatori e il 21.9%, e Mediaset che risponde con Mattino Cinque News e 924.000 spettatori (19.7%), nel pomeriggio trionfa sicuramente di netto il primo canale di Stato. La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.059.000 spettatori con il 23%, mentre Canale 5 con Pomeriggio Cinque è stata la scelta di 1.104.000 spettatori pari al 14.1%.

