Stasera in TV (domenica 6 aprile), i consigli di Libero Magazine: da Fazio c'è l'uomo più veloce del mondo, Usain Bolt Oltre a Che Tempo Che Fa, su Rai 1 c'è la serie Costanza, mentre Rai 4 trasmette il thriller Last Straw.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Vediamo insieme cosa c’è di bello da vedere in Tv stasera, domenica 6 aprile 2025. Su Rai 1, dopo la puntata di Affari tuoi in compagnia di Stefano De Martino, va in onda un nuovo episodio di Costanza, la fiction tratta dai libri di Alessia Gazzola. Su Rai 3, invece, torna Riccardo Iacona con Presa Diretta, appuntamento dal titolo ‘Porte chiuse’, mentre su Canale 5 c’è ancora Gerry Scotti e Lo show dei Record. Italia 1 va in onda con Le Iene Inside e l’inchiesta di Stefano Corti che cerca di rispondere alla domanda: "I soldi fanno la felicità?". Rai 4, inoltre, trasmette la pellicola in prima visione Last Straw, thriller che racconta la terribile e angosciante notte di una cameriera in una cittadina americana. Infine, da non perdere, la consueta puntata con Che Tempo Che Fa sul Nove: tra gli ospiti di Fazio l’uomo più veloce del mondo, il campione Usain Bolt, e il divulgatore scientifico Albero Angela. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

