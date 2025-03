Stasera in TV (domenica 30 marzo), i consigli di Libero Magazine: al via Costanza la nuova serie di Rai 1 Tra i migliori programmi anche la nuova puntata di Che Tempo Che Fa con Daniel Craig e Antonio Albanese tra gli ospiti.

Anche il weekend è arrivato alla fine e in questa domenica 30 marzo, vogliamo come sempre consigliarvi il meglio dei programmi Tv. Su Rai 1 parte la nuova serie Costanza, fiction tratta dai libri di Alessia Gazzola e che racconta la storia di una giovane paleontologa, mamma single, alle prese con la sua vita ingarbugliata e fitti misteri da risolvere. Sul terzo canale, invece, ritroviamo le inchieste di Riccardo Iacona, e su Canale 5 torna Gerry Scotti con le sfide mozzafiato de Lo Show dei Record, che prende il posto della soap Tradimento, passata al venerdì. Italia 1 trasmette una puntata de Le Iene Inside con un’inchiesta dell’inviato Alessandro De Giuseppe sul caso di Garlasco. Infine, il Nove, ospita come ogni domenica il nuovo appuntamento con Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa: tra gli ospiti in studio c’è il famoso James Bond Daniel Craig, e l’italianissimo Antonio Albanese con il suo primo romanzo ‘La strada giovane’. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

