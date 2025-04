Stasera in TV (domenica 13 aprile), i consigli di Libero Magazine: Costanza contro Fazio e Whoopi Goldberg Mentre Lo show dei record rischia di chiudere per bassi ascolti, la serie su Rai 1 spopola e Che Tempo Che fa torna a Hollywood.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Per questa sera, domenica 13 aprile 2025, vi consigliamo alcuni tra i programmi da non perdere. Su Rai 1 ancora Costanza, la serie tratta da romanzi di Alessia Gazzola che sta letteralmente spopolando negli ascolti. Non proprio entusiasmanti, invece, i risultati di Gerry Scotti con Lo show dei record, tanto che si vocifera di una chiusura anticipata di questa edizione. Per gli affezionati de Le Iene, su Italia 1 c’è una nuova puntata di Inside con un’inchiesta di Nina Palmieri dedicata al lato oscuro della maternità. Infine, non potete perdere la consueta puntata domenicale con Che Tempo Che Fa sul Nove: questa volta, tra gli ospiti di Fabio Fazio, torna la star hollywoodiana Whoopi Goldberg, già nel programma alcune settimane fa. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche