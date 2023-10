Myrta Merlino, ancora voci allarmanti su Pomeriggio 5: cosa può evitare la chiusura Il programma di Canale 5 fatica a ingranare. Dagospia ipotizza la possibile chiusura anticipata, ma c'è un problema legato agli inserzionisti pubblicitari

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nelle ultime settimane, Pomeriggio 5, il celebre talk show televisivo italiano, si è trovato al centro di voci e speculazioni riguardo alla sua possibile chiusura o a significativi cambiamenti in arrivo. La trasmissione, condotta da Myrta Merlino, ha suscitato l’interesse del pubblico fin dalla sua recente ristrutturazione, ma ora sembra affrontare alcune sfide che potrebbero minare la sua continuità.

Myrta Merlino non tiene il passo di Matano (e ora rischia)

Nella sua prima settimana al timone di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha ottenuto ascolti più che soddisfacenti, superando la concorrenza di Estate in Diretta. Tuttavia, il panorama è cambiato drasticamente con il ritorno di Alberto Matano e La Vita in Diretta, il suo principale concorrente. Da quel momento il programma ormai di Myrta viene regolarmente superato dal collega, con una differenza significativa in termini di share. Nonostante lo studio rinnovato, il pubblico affezionato e gli ospiti VIP, il programma fatica a mantenere il passo, soprattutto all’inizio rispetto al suo concorrente diretto. Questa situazione ha scatenato una serie di discussioni sui social media riguardo a un possibile rischio di chiusura o a importanti cambiamenti in vista. Una svolta significativa è avvenuta recentemente, quando Myrta Merlino ha iniziato a concentrarsi su temi di attualità più leggeri e legati anche alla cronaca rosa. Il programma ha esplorato argomenti che spaziano dai reali all’eredità di Gina Lollobrigida, fino alla veggente di Trevignano. Questa modifica nella seconda parte di Pomeriggio 5 è diventata evidente, suggerendo un tentativo di adattamento alla concorrenza e alle esigenze del pubblico.

Le indiscrezioni di Dagospia

"Nei corridoi Mediaset aleggia una domanda a cui nessuno finora ha dato una risposta: "Come facciamo a chiudere il programma di Myrta Merlino?" – scrive Dagospia – Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari". Quest’ultimo potrebbe effettivamente rappresentare il problema principale.

Insomma sembrerebbe proprio che il pubblico ancora non riesca ad accettare la non presenza della ex padrona di casa, Barbara D’Urso, che mai più di adesso fa sentire la sua assenza. Tuttavia, va sottolineato che la settimana scorsa il giornale Il Foglio aveva già affrontato l’argomento, avanzando però un’ipotesi ben diversa dalla chiusura del programma. Ovvero la possibilità di una possibile sostituzione di Myrta Merlino. Anche in questo caso però fonti vicine a Mediaset hanno rapidamente smentito queste voci, definendole fantasiose ma soprattuto fake news. Pertanto, almeno per il momento, sembrerebbe proprio che Myrta e l’amatissimo programma Pomeriggio 5 proseguiranno tranquillamente la loro programmazione fino a giugno, per saperne di più non ci resta che attendere.

