Francesca Chillemi su Netflix, da Che Dio ci aiuti a una commedia che celebra il trash: Azzurra Leonardi come Laura Laura Micheletti e Azzurra Leonardi di Che Dio ci aiuti: due personaggi molto diversi ma accomunati dalla stessa scaltrezza

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Che ci crediate o no, su Netflix in streaming si trova un cinepanettone con Francesca Chillemi: Natale da Chef. Pellicola del 2017 diretta da Neri Parenti, ha per protagonisti Massimo Boldi e Biagio Izzo, con Dario Bandiera, Rocío Muñoz Morales, Paolo Conticini e, appunto, Chillemi. La trama è totalmente surreale e sopra le righe, un tripudio di nonsense ed elementi trash. Un prodotto decisamente fuori tempo massimo, che però può per certi versi ancora dire la sua.

Di cosa parla la trama di Natale da Chef con Francesca Chillemi?

Gualtiero Saporito (Boldi) è un grande chef. Almeno, questo è ciò di cui è convinto nella sua testa. In realtà i suoi accostamenti culinari non piacciono a nessuno e lui riceve solo insulti e porte in faccia ogni volta che tenta di proporli. Un giorno, però, arriva l’occasione della vita: Furio Galli (Maurizio Casagrande) gli offre di diventare capobrigata nella sua agenzia per il concorso di catering in occasione del prossimo G7. Saporito è entusiasta della proposta, ma Furio ha un intento truffaldino: ricoperto di debiti, ha promesso di truccare il concorso per far vincere il suo avversario, in modo tale che quest’ultimo in cambio ripiani le perdite dell’agenzia di Furio. E così Gualtiero si trova a dover gestire una vice cuoco incapace di sentire i sapori e gli odori (Izzo), un sommelier astemio (Bandiera) e una pasticcera più esperta in spogliarelli che in vere torte (Morales).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel film, Francesca Chillemi interpreta Laura Micheletti, la giudice che dovrà sancire la brigata vincitrice per il concorso del G7.

Laura Micheletti e Azzurra Leonardi di Che Dio ci aiuti: personaggi diversi, stessa scaltrezza

Per quanto abbastanza marginale nella trama di Natale da Chef, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi si fa notare per una certa scaltrezza e una sana dose di sfacciataggine. Qualità in comune con Azzurra Leonardi, a cui presta il volto in Che Dio ci aiuti. Nel cinepanettone, Laura agisce in incognito: non deve far sapere a nessuno che è lei la giudice del concorso, in modo tale da non rischiare di compromettere la gara o di subire pressioni dai partecipanti. Origliando per caso una conversazione tra Felice Becco (Conticini) e Filippo Tosti (Bandiera), però, sente quest’ultimo fare commenti ben poco lusinghieri sulle donne, affermando che se il giudice del concorso fosse una donna, lui se la porterebbe certamente a letto per averla dalla sua parte nella votazione. Laura allora lo inganna, facendogli credere che la giudice sia in realtà Lina Renghi, interpretata da Milena Vukotic. Da lì si scatena una serie di equivoci, con Filippo impegnato a provare a "sedurre" l’anziana signora.

Azzurra Leonardi non è troppo dissimile, almeno all’inizio della serie. Furba e senza peli sulla lingua, usa spesso delle tattiche per nascondere le sue malefatte e la propria condotta fin troppo sopra le righe, ricorrendo in molti casi anche alle menzogne. La crescita del suo personaggio nell’arco della serie è molto toccante e delicata (anche se non smette mai di origliare). Una sorta di arco di redenzione che la porta a diventare suora dopo che Guido e Davide (marito e figlio ‘adottivo’, il bambino è di lui) muoiono. Se voleste vivere (o rivivere se lo aveste già visto) il cammino di Azzurra in Che Dio ci aiuti, trovate la serie in streaming senza costi nel catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche