Circo Max - Una notte di hit, la festa di Pezzali su Canale 5: ospiti e grandi duetti Tutto sull'evento musicale dell'anno a Circo Massimo, ospiti e scaletta del concerto di uno dei cantautori più amati dello scenario musicale italiano

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nel cuore dell’autunno, la musica italiana si prepara a risplendere come mai prima d’ora con un evento televisivo straordinario. Giovedì 7 settembre, in prima serata su Canale 5, i telespettatori avranno l’opportunità di vivere una serata spettacolare, un’esperienza unica all’insegna della grande musica, grazie a "Circo Max – Una notte di hit".

Max Pezzali, una carriera memorabile

Il protagonista indiscusso di questa straordinaria festa è Max Pezzali, un’icona della musica italiana che ha segnato una generazione intera con i suoi successi senza tempo. Questo concerto è la ciliegina sulla torta per Max Pezzali, che chiude il suo tour celebrativo per i trent’anni di carriera con uno spettacolo da sogno al Circo Massimo, un luogo simbolo per ogni musicista.

Tra i suoi progetti musicali e televisivi troviamo Sanremo giovani (Rai 1, 1998), Telethon (Rai 1, 1998) come inviato, Sabatokyo (Italia 1, 1999), Le strade di Max (Deejay TV, 2012-2013), MTV Spit (MTV, 2013), Nord sud ovest est -Tormentoni on the road (Italia 1, 2013), The Voice of Italy (Rai 2, 2016) come coach, Che fuori tempo che fa (Rai 1, Rai 2, 2018-2019) e infine questo evento, Circo Max – Una notte di hit (Canale 5, 2023). Max Pezzali è considerato uno dei cantautori più influenti e popolari della scena musicale italiana degli ultimi decenni ed è noto per il suo stile musicale distintivo e la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso le sue canzoni.

Circo Max – Una notte di hit: ospiti e scaletta su Canale 5

In questa serata evento, in onda stasera 7 settembre in prima serata, Max e la sua band, composta da talentuosi musicisti, regaleranno al pubblico più di due ore e mezza di performance indimenticabili. Si canteranno i brani più celebri dell’artista, dai classici come "Hanno ucciso l’Uomo Ragno" e "Nord Sud Ovest Est" fino a "Come mai" e "Una canzone d’amore" e molti altri ancora.

Ma non è tutto: a rendere questa serata ancora più straordinaria, ci sarà una scaletta composta da ospiti d’eccezione, del calibro di Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Sarà una collaborazione unica nel suo genere, che promette di regalare momenti magici e sorprese musicali.

Un tuffo nostalgico nel cuore della musica

Ma le sorprese non finiscono qui. La storia della dance music italiana sarà celebrata con uno special set Deejay Time, che vedrà la partecipazione di leggende come Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Sarà un tuffo nella nostalgia e nell’energia travolgente della musica da discoteca.

La scenografia di questa serata straordinaria è curata con maestria da Sergio Pappalettera, mentre la produzione dell’evento è affidata a VivoConcerti. La regia è nelle mani esperte di Luca Antonini, mentre la produzione del programma è gestita da FriendsTV.

