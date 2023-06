Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati: I Vip presenti e l'abito hot Per la coppia di influencer e calciatore è arrivato il momento di convolare a nozze, non senza scenografici cambi d'abito e ospiti illustri. Ecco tutti i dettagli

Fonte: Mediaset infinity

L’influencer Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni sono finalmente convolati a nozze: ovviamente cominciano quindi a spuntare sui social i primi scatto della coppia e degli invitati. Per il rito religioso la coppia ha scelto la basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma al Campidoglio, non potevano infatti esimersi dallo scegliere una location che rappresentasse un po’ un certo status symbol per le coppie famose, si tratta infatti della stessa chiesa in cui si sposarono Ilary Blasi e Francesco Totti nel 2005. Dopo le nozze in chiesa, sposi e invitati festeggiano al meglio in un luogo di tutto rispetto come la celebre Villa Miani a Roma. La scorsa notte il calciatore della Lazio ha anche fatto alla promessa la tipica serenata romantica, andando sotto il balcone della sposa, omaggiandola con un mazzo di rose e cantando tra le varie canzoni brani come Ti aspetto all’altare di Tony Colombo.

Gli ospiti noti

Tra i numerosi invitati anche il capitano della Lazio, Ciro Immobile accompagnato dalla bellissima moglie Jessica. Adesso non ci resta che aspettare altri aggiornamenti a riguardo. E poi Nicolò Casale, compagno di squadra di Zaccagni dallo scorso anno. Presenti all’appello anche Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli. C’erano anche due giocatori di altre squadre come Matteo Pessina e Christian Maggio. Non solo calciatori, c’è stato spazio anche per altri sportivi, data la presenza del campione dei 100 metri Marcel Jacobs, ovviamente insieme all’inseparabile compagna Nicole Daza.

L’abito ammiccante della Nasti

Chiara Nasti ha deciso di fare una scelta sicuramente audace per la stagione e il caldo che imperversa, scegliendo un abito lungo dalla gonna ampia, un lungo velo e il corpetto dalle linee morbide ricamato, a maniche lunghe. Lo sposo invece ha optato per un completo scuro, dalle linee semplici, corredato da camicia nera e dettagli argento. A fare da testimoni a Chiara erano presenti la sorella di Chiara, Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, e una coppia di amici degli sposi. Poi, durante i festeggiamenti, Per Chiara è stato il momento di sfoggiare due abiti più sexy: uno a inizio festa, sempre in pizzo e sempre lungo, con una profonda scollatura. Poi ne è stato scelto uno ancora più ammiccante, con un bustino stretto e volto a valorizzare il décolleté, al momento del taglio della torta.

