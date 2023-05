Chiara Francini ammette: "Stiamo provando ad avere un figlio" L’attrice, ospite nel programma Oggi è un altro giorno, ha presentato la sua autobiografia raccontando lati inediti della sua vita privata. Ecco cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Fonte: Instagram @chiarafrancini

Durante la puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, l’attrice Chiara Francini ha confessato un profondo desiderio di maternità, un tema affrontato anche in passato e, ancora una volta, raccontato con forza, coraggio e cognizione. Vediamo le sue esatte parole.

Chiara Francini sulla maternità: "Un figlio se non arriva non è una sconfitta"

Dopo aver colpito gli spettatori con un favoloso monologo sulla maternità durate il Festival di Sanremo 2023, l’attrice toscana dal carattere ironico e sagace, è tornata sull’argomento durante il programma con Serena Bortone. Chiara Francini è stata infatti ospite per presentare la sua autobiografia Forte e Chiara, e rimanendo in tema di vita privata ha voluto raccontare anche alcuni lati inediti legati alla maternità.

"Il desiderio di un figlio c’è – ha confessato Chiara – la maternità è un’avventura, sia quando arriva che quando non arriva. Le mie parole sono state anche fraintese. Parlando di aggressività delle donne incinte parlavo di tutte le donne, di chi ha qualcosa dentro e di chi sente quel vuoto. Perché, alla fine, il desiderio di entrambe è di esserci, e di farsi sentire."

La Francini ha dunque sottolineato il suo desiderio di maternità, ma anche l’eventualità che questo non accada e il non doversi sentire sconfitta per questo. Ma non è tutto, perché l’attrice e scrittrice ha continuato a raccontarsi rivelando: "Ci stiamo provando ad avere un figlio. Ho 42 anni, ora ci voglio provare, ma prima non lo avrei mai fatto. Non è giusto che veniamo giudicate se abbiamo una carriera ma non figli, e se abbiamo figli e non vogliamo una carriera. Essere donna è complesso, e un figlio non deve essere una condizione imposta. Se non dovesse arrivare pazienza, non lo sentirei come un fallimento. Sento che si vive una volta sola e vorrei provare questa emozione, ma sono felice anche così".

Chiara Francini e l’amore per il compagno

Chiara Francini è legata dal 2005 al compagno Frederick Lundqvist, un ex calciatore svedese di 46 anni particolarmente riservato di cui quindi non si hanno tantissime informazioni. Ciò che sappiamo, è che l’amore con Chiara va a gonfie vele ormai da oltre 18 anni e ora i due sembrano condividere anche il desiderio di avere un figlio.

Chiara Francini parla della mamma

All’interno della sua biografia, e nell’intervista con la Bortone, la Francini ha parlato anche della sua amata mamma che per lei è stata una vera maestra vita e dalla quale, a detta di Chiara, derivano il suo coraggio e il suo ottimismo: "Lei mi ha insegnato che solo davanti alla malattia e alla morte bisogna abbattersi, ma che da tutto il resto, situazioni negative comprese, si può ricavare qualcosa di positivo".

