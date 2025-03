Chiara Ferragni su Fedez: “Lo amavo davvero”. Poi lo sfogo sull’amore: “Stro**i disumani” ’influencer cremonese ha parlato dei suoi amori passati e di uomini, citando anche la relazione tra Benny Blanco e Selena Gomez: “Sono una green flag pazzesca”

Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez e non solo. Fermata a casa dall’influenza, l’influencer cremonese ha infatti pubblicato un lungo video di sfogo sull’amore in generale, per poi rispondere ad alcuni commenti che la incalzavano sulla relazione col rapper arrivata al capolinea nel febbraio del 2024. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Chiara Ferragni sull’amore: "Tutti come Benny Blanco e Selena"

Bloccata a casa dal virus influenzale, Chiara Ferragni è intervenuta sui social con un lungo video pubblicato su TikTok in cui ha parlato dei suoi ultimi giorni "senza niente da fare" e delle sue recenti attività: "Ciao guys, è da ieri che sono un po’ influenzata. Ho avuto tutti questi sintomi strani, tipo dolore di tutte le ossa, tosse. Adesso ho solo un po’ di mal di testa ma sto già meglio. Però da ieri ho visto mille serie, film, eccetera". Visibilmente provata dalla febbre, l’influencer cremonese ha spiegato di avere avuto modo di riflettere sull’amore anche grazie a Benny Blanco e Selena Gomez: "Adesso sto guardando queste interviste di vip. Ho guardato anche tante interviste tra Benny Blanco e Selena. E come dice anche la mia amica Veronica, loro sono una green flag pazzesca. Cioè il modo in cui lui la fa sentire amata, è pazzesco, bellissimo. E giuro, auguro a tutte noi, a me in primis, ma a tutte le persone, di avere sempre rapporti simili a quello"

"Sono veramente stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli stro**i disumani che le trattano da schifo" si è poi sfogata Chiara, aggiungendo: "Quindi manifestiamo tutti un amore, come quello di Benny Blanco per Selena". L’imprenditrice digitale ha chiuso anche con un appello generale: "E se per caso qualche uomo è arrivato alla fine di questo video, vi posso assicurare che non c’è niente di più sensuale e cool dell’intelligenza emotiva. Se tu sei un uomo e hai intelligenza emotiva e rispetto per la tua donna, la ami, dimostri di amarla, non la prendi per i fondelli, non la tratti male, cioè noi non vogliamo nient’altro, veramente"

La verità sulla storia d’amore con Fedez: cosa ha detto

Chiara Ferragni ha poi parlato delle sue relazioni passate ("I miei amori? In passato non fortunatissima in amore ma romantica per sempre") e, tra i commenti al video, ha risposto anche ad alcune domande sulla storia d’amore con Fedez. Incalzata riguardo la ‘veridicità’ del loro amore, l’influencer ha rispedito al mittente qualsivoglia frecciata, ribadendo di avere vissuto una storia autentica e non costruita a tavolino: "Io parlo per me stessa e ti posso assicurare che ero veramente innamorata".

