Chiara Ferragni e Fedez: il compleanno di Vittoria ferma la guerra per un giorno La figlia minore degli ex Ferragnez, per un giorno, mette d'accordo i genitori che le dedicano entrambi dolci pensieri: cosa hanno scritto

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Asce di guerra seppellite tra gli ex Ferragnez che, almeno per un giorno, un giorno speciale, si concentrano entrambi su un avvenimento che, ancora hanno e per sempre avranno in comune. Sia Chiara Ferragni che Fedez infatti, in questa domenica 23 marzo, vengono presi dalla dolcezza e postano sui social esclusivamente messaggi d’amore, indirizzati alla stessa persona.

La persona in questione è la piccola Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita nata esattamente quattro anni fa, dall’unione malamente naufragata tra il rapper e la influencer. Vediamo come Chiara Ferragni e Fedez hanno voluto celebrare pubblicamente il compleanno della loro figlia più piccola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chiara Ferragni e Fedez: i messaggi per festeggiare Vittoria

Sono lontani ormai i tempi in cui i furono Ferragnez invadevano di foto e video dei loro bimbi belli e biondi i loro canali social, un flusso pressocchè infinito di bambini sorridenti o imbronciati, alle prese con la pappa o con il cagnolino di famiglia, scocciati di dover andare a scuola e pazzi di gioia mentre corrono in case gigantesche. Un flusso che aveva il suo apice nei giorni di festa, a iniziare da quelli dei compleanni di queste piccole webstar. Oggi invece, come avviene da quando l’unione tra Fedez e Chiara Ferragni è naufragata, nemmeno una foto della piccola festeggiata è potuta comparire sui profili social di mamma e papà che, come già successo per il fratello Leone, si è dovuta accontentare di alcuni messaggi grondanti affetto.

Per celebrare l’occasione speciale del quarto compleanno della sua figlia più piccola, Chiara Ferragni ha scelto di postare una foto del giorno in cui ha partorito la sua piccola, il 23 marzo del 2019. Nello scatto si vede la mamma dopo il parto, ancora in un letto di ospedale che stringe tra le braccia il fagottino che ha pochi minuti di vita. Allo scatto si accompagnano le parole dedicate alla bambina: "La mia piccola peste oggi compie 4 anni (emoji con la faccina commossa)." scrive mamma Ferragni, e continua:

"Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, ed invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba." Poi la conclusione: "Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma".

Nelle stories poi, Chiara Ferragni ha postato anche gli scatti della sua casa decorato nei toni del bianco e del rosa con palloncini e altri gadget, pronta, evidentemente, per diventare la location di una grande festa.

Nemmeno Fedez ha voluto mancare di dedicare un messaggio alla figlia e, come aveva fatto con Leone precedentemente, il rapper è ricorso a una sua canzone, quella scritta proprio per la piccola vittoria, pubblicandone uno stralcio riconoscibile: "Poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo fatto del colore dei tuoi occhi che non merito."

Potrebbe interessarti anche