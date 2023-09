Chiara Ferragni, il gesto religioso su Instagram scatena gli haters. Ecco perchè L’influencer ha postato sui social un breve video in cui si lascia andare a un gesto scaramantico. Ma il popolo del web non le perdona l’incoerenza. Ecco i dettagli.

Chiara Ferragni al centro della bufera. La regina delle influencer è stata messa alla gogna dai suoi follower per un gesto apparso in un video social. La moglie di Fedez aveva pubblicato un carosello di foto e clip video sul suo profilo Instagram, e ai più maliziosi non è sfuggito il dettaglio apparso in uno dei post. La Ferragni, pur essendosi dichiarata sempre non credente, si è fatta il segno della croce in favore di telecamera. Un gesto scaramantico, forse, che però ha ricevuto una pioggia di critiche a non finire. Ecco i dettagli della storia.

Chiara Ferragni e le critiche per il gesto social

È la regina delle influencer. Un’icona di moda famosa in tutto il mondo. Ma non è immune alle critiche, Chiara Ferragni. Anzi, spesso basta poco perché un’orda di haters le si scateni addosso. Che sia una virgola fuori posto, un silenzio prolungato, o un gesto senza malizia, subito gli odiatori da tastiera ne approfittano per attaccare senza appello la moglie di Fedez.

Questa volta la polemica è nata per un veloce gesto apparso in un video social. La Ferragni, dopo un weekend di relax trascorso a Interlaken, in Svizzera, aveva deciso di pubblicare un carosello di post sulla sua pagina Instagram. E tra outfit alla moda, gite in barca e relax con gli amici, nella collezione di immagini era apparso anche un video divertente, in cui Chiara si faceva il segno della croce prima di un’esperienza da brividi.

Appesa a un filo, sospesa nel vuoto, la Ferragni si era lasciata andare a un momento di scaramanzia prima di provare il "First Glider", una sorta di aquila di metallo che fluttua tra le splendide montagne svizzere. Un gesto apparentemente innocuo, che però ha scatenato l’ira degli haters, dato che in pubblico l’influencer si era sempre dichiarata non credente.

"Perché ti fai il segno della croce…pare che tu non sia credente!", ha scritto un utente sotto il video della Ferragni. "Fa strano raccomandarsi a Dio pur non credendo in esso", ha sentenziato qualcun altro. E ancora, "hai detto che non sei credente, perché hai fatto il segno della croce? È una mia curiosità non critica. Grazie per la risposta". Insomma, il gesto della Ferragni sembra aver urtato la sensibilità di molti. Anche se è difficile rintracciare malizia o cattiveria in quello che ha fatto l’influencer.

