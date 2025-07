“Veronica Ferraro ha partorito”, la migliore amica di Chiara Ferragni diventa mamma (dopo le polemiche) L'esperta di gossip Deianira Marzano annuncia su Instagram l'arrivo del primogenito dell'influencer. Pochi mesi fa il suo sfogo dopo le critiche per essersi sottoposta a fecondazione assistita.

"Veronica Ferraro ha partorito". L’annuncio del lieto evento è arrivato stamattina da Deianira Marzano, la nota giornalista specializzata in gossip, che con una storia su Instagram ha svelato l’arrivo del primo figlio dell’influencer. Veronica Ferraro, imprenditrice e influencer considerata l’amica del cuore di Chiara Ferragni, avrebbe dato alla luce il suo primogenito nelle scorse ore. Lo scorso febbraio aveva annunciato la gravidanza con un video diventato rapidamente virale.

Veronica Ferraro, nato il suo primo figlio.

Veronica Ferraro, 37 anni, è diventata mamma. Alcuni mesi fa aveva fatto discutere per un duro sfogo sui social, in cui denunciava le critiche ricevute per aver intrapreso il percorso di fecondazione assistita:

"Messaggi come questo – ne ricevo alcuni quasi ogni giorno – possono risultare offensivi o ferire qualcuno perché implicano, anche se in modo non esplicito, che esistano gravidanze di ‘serie A’ e di ‘serie B’, come se il modo in cui un bambino viene concepito potesse in qualche modo influire sul suo valore o sulla legittimità della sua esistenza".

In precedenza, l’influencer aveva raccontato che sia a lei che al marito Davide erano stati riscontrati problemi a concepire naturalmente. Da lì, la decisione di sottoporsi a un percorso di fecondazione assistita, fortunatamente riuscito al primo tentativo. Ieri, secondo quanto svelato dalla Marzano, la giovane donna avrebbe portato a termine la gravidanza dando alla luce un maschietto, il cui nome dovrebbe essere Orlando. Veronica Ferraro e il marito Davide Simonetta non hanno ancora fatto annunci sui propri profili social.

Veronica Ferraro e la storia d’amore con Davide Simonetta

Davide Simonetta, marito di Veronica Ferraro, è uno dei più importanti autori di musica italiani, noto al grande pubblico anche con lo pseudonimo di d.whale.

In passato ha avuto una relazione durata due anni con la cantante Annalisa (conclusa nel 2017), con cui è rimasto in ottimi rapporti. Lui e la Ferraro si sono sposati nel settembre 2024, dopo la proposta di matrimonio arrivata nel luglio 2023.

Veronica Ferrato e l’amicizia con Chiara Ferragni

Oltre a essere un’influencer da oltre 1 milione di followers, Veronica Ferraro è famosa anche per essere la migliore amica di Chiara Ferragni. Il loro legame è nato quasi 20 anni fa tra i banchi dell’università, visto che entrambe frequentavano la facoltà di Giurisprudenza a Milano.

