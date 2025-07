Amadeus e Chiara Ferragni, l’intesa esplode dopo Sanremo: il retroscena sul caffè insieme Anche a distanza di tempo, l’amicizia e la stima tra il conduttore e la nota influencer sembrerebbero essere ancora molto solidi: scopriamo di più.

Con tutti i cambiamenti vissuti da Amadeus e Chiara Ferragni negli ultimi anni, sembra davvero passata una vita da quel febbraio 2023 che li ha visti entrambi sul palco dell’Ariston come co-conduttori del Festival di Sanremo. Il conduttore ha infatti rivoluzionato il suo futuro lavorativo decidendo di lasciare la Rai dopo molti anni per approdare al canale Nove; di contro l’influencer ne ha passate di cotte e di crude sia nel privato che dal punto divista lavorativo. Eppure, in tutto questo marasma di cambiamenti, ciò che sembrerebbe essere rimasto invariato è il rapporto di stima e amicizia tra Chiara e Amadeus, confermato anche dalle ultime indiscrezioni: scopriamo di più.

Chiara Ferragni e Amadeus, l’amicizia continua: il retroscena sul caffè insieme

Dopo il Festival di Sanremo 2023, per il quale Amadeus e Chiara Ferragni hanno collaborato come co-conduttori, i due hanno continuato a mantenere uno splendido rapporto d’amicizia. A conferma di questo arrivano ora le parole di Giuseppe Candela che, tra le pagine di Chi Magazine per la rubrica C’è Chi Dice, ha rivelato: "Da quando Amadeus ha portato Chiara Ferragni sul palco del Teatro Ariston, nel 2023, i due sono rimasti in buoni rapporti e, da qualche tempo, sono addirittura vicini di casa a Milano. Tra una chiacchierata e un caffè, anche in compagnia della moglie del conduttore, Giovanni Civitillo, i nuovi vicini vanno molto d’accordo". Ecco allora che quella che all’apparenza poteva sembrare una semplice collaborazione sul piccolo schermo tra due personaggi completamente diversi tra loro, si è invece trasformata in una bella amicizia da coltivare nel tempo.

Amadeus e Chiara Ferragni, tutti i cambiamenti dopo Sanremo 2023

E, come abbiamo visto, ad accumunare Amadeus e Chiara Ferragni troviamo anche tutti i cambiamenti che i due (in maniera diversa) hanno dovuto affrontare negli ultimi due anni. Da un lato, Amadeus ha deciso di lasciare la Rai dopo tanti anni per iniziare un nuovo percorso lavorativo con Discovery al canale Nove, senza però riuscire ad avvicinarsi (nemmeno lontanamente) al successo che era riuscito ad ottenere nella rete ammiraglia.

Dall’altro lato, Chiara Ferragni si è ritrovata al centro dell’enorme caso mediatico e giudiziario del Pandoro Gate, che le ha portato non pochi problemi sia a livello professionale che personale. E a questo si è poi aggiunto anche il divorzio dal marito Fedez, la conseguente battaglia legale e i vari scontri social soprattutto per la sovraesposizione dei loro due figli. Insomma, un periodo di enormi cambiamenti per i due neo vicini di casa che, anche basandosi solamente su quanto appena scritto, di cose da raccontarsi ne avranno parecchie.

