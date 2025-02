Chiara Ferragni, la dedica (forse) indirizzata a Fedez dopo la rissa. L’influencer parla e fa chiarezza L'influencer ha risposto a tono al commento di un fan. Pareva che lei avesse fatto riferimento al rapper in una foto. Ma Chiara ha subito chiuso il discorso. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

A poche ore dalla rissa sfiorata di Fedez, tocca a Chiara Ferragni parlare (malvolentieri) dell’ex marito rapper. L’ultimo post dell’influencer ha infatti scatenato un commento strano, da parte di un fan che avrebbe notato un dettaglio nella sua foto. C’era un chiaro riferimento a Fedez, secondo il follower in questione. E così è partita la teoria secondo cui Chiara avrebbe ancora in testa l’ex marito, in un modo o nell’altro. Ma la risposta della Ferragni in merito è stata categorica. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Chiara Ferragni, la strana dedica a Fedez dopo la rissa

Ieri notte, all’uscita da un locale di Sanremo, Federico Lucia ha difeso l’ex moglie, sfiorando la rissa con uno sconosciuto. Un episodio spiacevole, che tuttavia ha subito messo sull’attenti i fan del rapper. E se il gesto di Fedez fosse stato un modo per chiedere scusa a Chiara? E se fosse in atto, magari, un improbabile riavvicinamento tra i due? Se lo sono chiesti in molti, in queste ultime ore. Tanto da scatenare teorie assurde e una reazione stranissima all’ultimo post della Ferragni su Instagram.

L’influencer non ha fatto altro che pubblicare un selfie, aggiungendo una didascalia (in inglese) per la verità piuttosto generica: "Due persone vulnerabili trovano sempre il modo di connettersi". Ma è quello che c’è alle sue spalle, nell’immagine social, ad aver attirato l’attenzione di un follower in particolare. "Mi drogo io o le foto dietro, socchiudendo gli occhi fino quasi a chiuderli, formano il viso di Fedez?", ha scritto nei commenti l’anonimo fan. E non è passato molto tempo, prima che Chiara rispondesse a tono alle insinuazioni del suo interlocutore.

La replica di Chiara Ferragni sotto il post social

"No", è stata la replica secca di Chiara Ferragni. Dunque la foto alle sue spalle non aveva nulla a che vedere con Fedez. Ma l’influencer non si è fermata qui. Perché poco dopo, evidentemente stizzita per l’ennesimo riferimento all’ex, la Ferragni ha cancellato (o oscurato) tutti i commenti sotto il post social. Insomma un messaggio chiarissimo, il suo, rivolto tanto alla fanbase quanto al rapper, che solo poche ore fa l’aveva difesa davanti a uno sconosciuto. La regina delle influencer non sembra disposta a guardarsi indietro, anzi. Ha tutta l’intenzione di andare avanti con la nuova vita che si è costruita. Senza scandali e al fianco del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera. E guai a chi prova a trascinarla nel passato.

