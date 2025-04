Chiara Ferragni, l’addio (possibile) al ‘nido d’amore’ con Fedez. Quanto vale la casa che potrebbe finire in vendita L'influencer, stando a un'indiscrezione diffusa da Vanity Fair, sarebbe pronta a vendere il super-attico milanese in zona City Life. Ma il costo sarebbe proibitivo.

Chiara Ferragni potrebbe vendere, presto, il nido d’amore in cui viveva con Fedez e con i figli. L’indiscrezione arriva direttamente da Vanity Fair, che parla anche di una cifra ‘monstre’ per l’attico in zona City Life distribuito su due piani (per un totale di circa 800 metri quadrati). Altri dettagli, invece, provengono via social da una nota esperta di gossip. Secondo quest’ultima, la Ferragni avrebbe assoluto bisogno di incassare denaro per un contenzioso delicato legato alla sua società (c’entrerebbe un socio poco amichevole). Mentre la presunta rottura con Giovanni Tronchetti Provera non avrebbe nulla a che fare con la questione. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.

Chiara Ferragni, l’indiscrezione sulla vendita del super-attico

Proprio così. Per voltare pagina definitivamente, dopo un anno terribile e la separazione choc dall’ex Fedez, Chiara Ferragni sarebbe pronta a vendere casa. Lo riporta Vanity Fair, riferendosi al super-attico dove i Ferragnez vivevano, con i figli, all’interno delle Residenze Libeskind. Un mega appartamento su due piani in zona City Life (la più esclusiva di Milano), per un totale di 800 metri quadri di superficie e una cabina armadio di oltre 150 metri quadrati.

La cifra? Secondo le prime indiscrezioni si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Ma come ricorda Vanity Fair, al momento l’appartamento di Chiara non sarebbe stato affidato a nessuna agenzia immobiliare del lusso. Insomma, l’idea c’è, pare, ma i dettagli sono tutti da limare. E a queste prime informazioni, l’esperta Grazia Sambruna ha aggiunto nelle ultime ore anche altri rumor di un certo peso.

I motivi (presunti) dietro la vendita dell’appartamento di Chiara Ferragni

"Dicono che Chiara Ferragni sia sconsolata a CityLife", scrive sull’argomento Sambruna, all’interno del suo profilo X. "Un po’ per la rottura con Tronchetti Provera, ma anche perché ha bisogno di vendere l’attico in cui risiede e nessuno glielo compra, ‘invendibile’. Le servono tot milioni per estromettere un socio inviso, ma non li ha. Ce la farà?".

Sul primo punto, quello della rottura con Giovanni Tronchetti Provera, un altro esperto avrebbe già smentito tutto. Mentre non è chiaro se l’indiscrezione sul presunto ‘socio inviso’ sia attendibile o meno. Fatto sta che Chiara Ferragni potrebbe volersi liberare della casa anche solo, semplicemente, per ricominciare da capo da qualche altra parte. Se poi alla base della scelta dovessero esserci anche necessità di liquidità, beh, la decisione non farebbe altro che apparire ancora più sensata. Staremo a vedere, dunque, come evolverà nei prossimi giorni la storia.

