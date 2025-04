Chiara Ferragni, lo sfogo social spiazza tutti: “Voglio essere libera”. Con chi ce l'ha L'influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram la canzone più famosa di Giulia Mei, cantautrice palermitana: in poco tempo il post è diventato virale.

"Libera, voglio essere libera Di uscire la sera, tornare da sola Senza la paura Persino del tipo della spazzatura", questo è un verso della canzone Bandiera di Giulia Mei e Chiara Ferragni lo ha condiviso poco fa insieme ad altre parole del brano. Il post sta suscitando molte reazioni social e commenti tra molti che hanno apprezzato e altri invece che "sputano" il solito veleno e "premono invio".

Chiara Ferragni condivide Bandiera di Giulia Mei

"Voglio essere libera. Canzone di Giulia Mei che dovrebbe essere un inno, oggi ed ogni giorno", così scrive l’influencer numero 1 in Italia nella didascalia a gran parte del testo e tagga l’artista. Giulia Mei (nome d’arte di Giulia Catuogno) è una cantautrice palermitana che è esplosa nell’ultimo periodo, partecipando a X Factor e con la sua canzone ha conquistato le vette di Spotify nella classifica classifica Viral 50 Italia. Sui social è apprezzatissima e lo è anche, a quanto pare, da Chiara Ferragni. Ci sono stati tanti messaggi da parte dei fan di quest’ultima al suo post su Instagram, tra chi scrive "Per tutte le persone del mondo, se solo si fosse più rispettosi del prossimo… Senza guardare nulla. Colore, genere, credo, nazione, salute. Se solo ci si mettesse nei panni degli altri. Sarebbe un mondo e un vivere migliore. Invece purtroppo torniamo indietro" e chi "Lezioni di vita" e ancora: "Chiara brava, nella vita si può sbagliare rialzarsi e combattere questa è la nostra forza". Non tutti però hanno apprezzato questo post della fashion blogger e imprenditrice e hanno commentato: "Anche lei fa la morale" o "Sei milionaria, che rompi le pa**e", come se un milionario fosse immune a insulti, violenze e vari tipi di pregiudizi. Il post di Chiara Ferragni comunque è già virale con quasi 500 commenti e più di 80mila like in poco tempo.

Il significato di Bandiera di Giulia Mei

Da poco è uscito l’ultimo album di Giulia Mei che si intitola Io della musica non ci ho capito niente in cui è contenuto questo inno alla libertà femminile chiamato Bandiera. Il brano, come spiega la stessa autrice, è stato scritto in una sera in cui ha avuto paura. "L’ho scritta – continua la cantautrice – perché credevo di essere libera e non lo sono. Perché so benissimo che questa libertà post-moderna in plexiglass non mi protegge, non mi ha protetta mai, e fin quando non mi sentirò al sicuro da tutti i tipi di violenza, io non sarò libera. Bandiera l’ho scritta per me, ma sai bene che l’ho scritta anche per te, per lei, per loro. Io la canterò per me, per te, per lei, per loro. E se tu la canterai – conclude –, cantala per chi vuoi tu".

