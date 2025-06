Sciarelli sceglie il suo erede: “Ecco chi mi sostituirà a Chi l’ha visto?”, ma la pensione può attendere La conduttrice è alle redini del noto programma di Rai3 da ben vent’anni e per ciò che riguarda il suo futuro sembrerebbe avere le idee molto chiare.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Pensare a Chi l’ha visto? senza Federica Sciarelli è difficile per molti ma, come la conduttrice ha sottolineato poco tempo fa, la pensione dovrà arrivare anche per lei, prima o poi. Nonostante la sua riconferma alle redini del programma anche per l’edizione che ripartirà in autunno, la conduttrice sembrerebbe avere già le idee molto chiare su chi potrà sostituirla nel momento in cui lascerà ‘Chi l’ha visto?’ per la meritata pensione. Scopriamo di più.

Chi l’ha visto, Federica Sciarelli: "Mi ci sono dedicata anima e corpo"

Chi l’ha visto?, il programma del mercoledì sera di Rai3, è senza alcun dubbio uno dei format più longevi e seguiti di sempre. Federica Sciarelli è alle sue redini da ormai vent’anni e per questo è ormai diventata l’indiscussa padrona di casa. "Per me Chi l’ha visto rappresenta un fortino, oltre che un programma d’inchiesta che qualcuno mi aveva sconsigliato di accettare perché passare dalla politica alla cronaca sembrava più una punizione che una promozione", ha raccontato la Sciarelli a Vanity Fair – Quando ho capito che potevo aiutare un sacco di persone mi ci sono dedicata anima e corpo… Anche quando non va in onda, mi dedico al programma tutti i giorni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sciarelli sceglie già l’erede: "Ecco chi mi sostituirà a Chi l’ha visto?"

Come rivelato dalla stessa conduttrice qualche mese fa, anche per lei dovrà però arrivare la pensione, prima o poi. E nonostante sia già stata riconfermata alle redini del programma anche per la prossima edizione che partirà in autunno, la conduttrice sembrerebbe avere già le idee chiare su chi, in futuro, potrà prendere il suo posto. "Dopo di me Chi l’ha visto? lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso", ha rivelato la conduttrice al portale di Vanity Fair.

Lasciare un programma dopo oltre vent’anni di conduzione non sarà cero facile per la Sciarelli, la quale ha però rivelato di essere consapevole che sia la cosa giusta. "Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così. Mi troverò qualcos’altro da fare. Magari diventerò campionessa di rollerblade…". L’unica certezza, per il momento, è che la pensione di Federica dovrà attendere ancora un po’. Se solo poco tempo fa la conduttrice aveva rivelato a Libero: "Ho 65 anni e un bel po’ di riposi accumulati. È l’età che passa, c’è poco da fare", ipotizzando l’arrivo della pensione attorno all’autunno 2025, ora sappiamo che la conduttrice non dirà addio al programma almeno fino al 2026, il resto si vedrà.

Potrebbe interessarti anche