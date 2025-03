“Io e Federica Sciarelli, che lite a Chi l’ha Visto?”, storico inviato svela i retroscena del suo addio Gianloreto Carbone ha raccontato i motivi che portarono alla rottura con il programma di Rai 3: “La frattura è avvenuta con il caso della strage di Erba”

Per molti anni è stato uno dei volti simbolo di Chi l’ha visto?, tra i protagonisti della prima serata del mercoledì condotta da Federica Sciarelli. Oggi Gianloreto Carbone ha 79 anni (che diventeranno 80 il prossimo giugno) e ha lasciato il programma da quasi quattro. Intervistato da Fanpage, lo storico inviato di Chi l’ha visto? ha raccontato tutti i retroscena del suo addio alla trasmissione, dai servizi sulla strage di Erba fino alla rottura con Federica Sciarelli. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli e il sodalizio Gianloreto Carbone

A quasi quattro anni dal suo addio a Chi l’ha visto? – come anticipato – Gianloreto Carbone è tornato a parlare della sua carriera come inviato del programma di Federica Sciarelli su Rai 3. "Ho iniziato a lavorare a Chi l’ha visto? per provvedere alla mia famiglia, avevo bisogno di soldi" ha raccontato lo storico inviato del programma, aggiungendo: "All’inizio non mi piaceva, mi sentivo perso, poi mi sono trovato in mezzo al dolore e alla disperazione delle persone e tutto questo mi ha coinvolto". Come raccontato da Carbone, nel corso degli anni il rapporto "turbolento" con Federica Sciarelli (arrivata al timone del programma nel 2004) non è stato certo una passeggiata: "Litigavamo sempre, sembravamo marito e moglie (…) discutevamo ma ci volevamo bene".

L’addio dell’inviato a Chi l’ha visto?: perché ha lasciato il programma

"Poi c’è stata una frattura molto grossa, che con il tempo un po’ è rientrata. La frattura è avvenuta con il caso della strage di Erba" ha svelato Gialoreto Carbone nel corso dell’intervista, spiegando di essere arrivato a un momento di rottura con Federica Sciarelli in seguito a un servizio sulla strage di Erba. "Sono tra quelli che pensano che non ci fossero elementi sufficienti per condannare Olindo e Rosa Bazzi. Una delle prove che ha fatto pensare alla gente che fossero colpevoli è stata la confessione. Allora ho fatto un servizio sulla confessione e su come era avvenuta, che faceva quantomeno sorgere un dubbio. E Sciarelli era contenta. A un certo punto, ha cambiato idea" ha rivelato Carbone: "Bloccò il mio servizio. Pensai che glielo avesse chiesto qualcuno. Le dissi: ‘Capisco che hai una responsabilità, ma per rispetto dimmelo se ti hanno chiesto di bloccarlo’. Lì qualcosa si è rotto". Andato in pensione a 65 anni, Gianloreto Carbone ha poi lasciato la redazione di Chi l’ha visto? nel 2021, dopo 28 anni da inviato di punta del programma.

