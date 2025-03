Che Tempo Che Fa, pagelle: la rivincita di Marcella Bella (8), Littizzetto spara alto (7), Brignano e Siani che confusione (5) Promossi e bocciati della puntata di domenica 16 marzo dello storico programma della domenica sera di Fabio Fazio

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa domenica 16 marzo 2025 in prima serata su Nove. Come di consueto, Fabio Fazio, coadiuvato da Filippa Lagerback ha accolto negli studi della sua storica trasmissione tantissimi ospiti, con cui ha affrontato molti argomenti diversi. Dagli approfondimenti alle ultime notizie dell’attualità, dai trionfi sportivi alla leggerezza del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Senza dimenticare lo spazio fisso della comicità di Luciana Littizzetto e la chiusura in allegria de Il Tavolo.

Ad aprire la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 16 marzo sono stati i giovani dell’associazione antimafia de I ragazzi di via d’Amelio che hanno raccontato le loro preziose attività per coinvolgere i più giovani sui temi della legalità e della lotta alla criminalità. Poi uno spazio speciale dedicato a un ospite fisso, il meteorologo Luca Mercalli che ha presentato il suo primo libro, ovviamente centrato sul tema della crisi climatica. Subito dopo spazio alle buone notizie dal mondo della scienza con il prof Burioni, e l’approfondimento con Francesco Costa su cosa sta accadendo negli Stati Uniti. Subito dopo il dibattito sulle notizie più calde degli ultimi giorni con Massimo Giannini, Michele Serra, Cecilia Sala e Ferruccio De Bortoli.

Poi spazio alle interviste di Fabio Fazio con l’arrivo negli studi di Che Tempo Che Fa delle due leggende dello sci azzurro Federica Brignone e Deborah Compagnoni. Poi spazio alla leggerezza con Alessandro Siani ed Enrico Brignano, tra i protagonisti della nuova stagione di Lol – Chi ride è fuori al via dal 27 marzo su Prime Video.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con "Che tempo che fa – Il Tavolo" con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Ospiti della puntata: Elio; Linus, nei teatri con "Radio Linetti Live in Tour"; Marcella Bella, live con il brano sanremese "Pelle Diamante"; Maria Grazia Cucinotta, nelle sale con il pluripremiato film di Fabio Massa "Global Harmony"; Raul Cremona, tra i protagonisti della nuova stagione di "Only Fun – Comico Show" sul NOVE; Lello Arena; Giucas Casella.

Vediamo le cose che ci sono piaciute di più, e quelle che ci hanno convinto di meno di questa lunga serata di informazione, approfondimento e leggerezza con le pagelle di Che Tempo Che Fa di domenica 16 marzo 2025, con la premessa che, come sempre, ci concentriamo solo sui momenti di intrattenimento.

Che Tempo Che Fa, pagelle domenica 16 marzo 2025

Marcella Bella assapora la sua rivincita, voto: 8. Arrivata ultima all’ultimo Festival di Sanremo, Marcella Bella si sta prendendo una super rivincita con la sua Pelle Diamante, un brano amatissimo e canticchiatissimo da fan di tutte le età. Praticamente, Marcella sta ripetendo il fortunato percorso di rilancio dal palco dell’Ariston vissuto lo scorso anno dai Ricchi e Poveri.

Luciana Littizzetto vola alto tra il Presidente della Repubblica e il Papa, voto: 7. Vola alto Luciana Littizzetto in questa puntata di Che Tempo Che Fa, usando la sua ironia per rivolgersi direttamente al Presidente Mattarella e a Papa Francesco. Se a Francesco dedica la sua letterina, piena più di affetto e di premura che di ironia, la comica immagina un’agenda quotidiana presidenziale che è davvero esilarante e parte dal Saluto al Sole fino all’ora di andare a dormire. Molto surreale e divertente.

Giulia Lamarca e Andrea, un gran lavoro di sensibilizzazione sempre con il sorriso voto: 7. Luciana Littizzetto, prima del suo intervento, porta in studio Giulia Lamarca e suo marito Andrea, una coppia che, sempre con il sorriso, racconta le difficoltà quotidiane che rendono la vita di una persona con disabilità come Giulia, più faticosa e complicata. Ora per esempio, i due stanno cercando casa e non la trovano perché stabili e appartamenti davvero accessibili sono rari. Lo ha sperimentato anche la comica quando ha avuto una frattura e si è resa conto, per esempio, di quanto sia condizionante la rampetta di scale che è davanti la maggior parte dei condomini: "Cinque gradini di m**da che bloccano qualsiasi cosa, non solo per i disabili, ma anche per gli anziani", la definisce la comica. E dopo un simpatico video che rende perfettamente l’idea di quale ostacolo sia per lei quella manciata di scalini, Giulia Lamarca chiosa: "E’ brutto da dire ,ma la disabilità ce l’avremo tutti prima o poi è solo questione di tempo."

Enrico Brignano e Alessandro Siani, che confusione, voto: 5. Piombano nello studio di Che Tempo Che Fa per lanciare la nuova edizione, la quinta, di Lol- Chi ride è fuori in partenza il 27 marzo, Enrico Brignano e Alessandro Siani, un concentrato di battute, scherzi, imitazioni e ironie che si accavallano, tanta è la voglia dei due comici di strappare una risata. Il risultato? Fabio Fazio fa fatica a gestire tutta quella energia e alla fine, lo spettatore rimane un po’ spaesato a pensare: ma che confusione!

