Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni: Cristina ama Pietro ma suor Azzurra combina un disastro. Perché L’appuntamento è per questa sera con una delle soap Rai più amate di sempre: ecco qualche anteprima di ciò accadrà nei nuovi episodi.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo l’assenza della scorsa settimana, Che Dio ci aiuti 8 è pronto a tornare con nuove e imperdibili puntate ricche di colpi di scena. Le vicende interne (e non solo) alla casa-famiglia ‘Casa del Sorriso’ hanno ormai conquistato il pubblico e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nelle vite di suor Azzurra, Lorenzo, Pietro, Giulia, Cristina, Melody e Olly. Anche questa sera suor Azzurra (Francesca Chillemi) si metterà alla prova per tentare di aiutare il prossimo seguendo i ‘pazzi’ metodi imparati da suor Angela: ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo nel settimo e ottavo episodio della serie tv in onda stasera in tv – giovedì 27 marzo – su Rai 1.

Che Dio ci aiuti 8, cosa vedremo stasera (27 marzo)

Nella prima parte della puntata di oggi di Che dio ci aiuto 8, intitolata ‘Per te’, la casa-famiglia si ritrova ad occuparsi del caso di un ragazzino e della sorella che rischia di perderne l’affidamento. Nel frattempo, Azzurra scopre che Cristina prova dei sentimenti verso Pietro e cerca di capire se una relazione tra loro può essere possibile e si confronta con Lorenzo. Quando quest’ultimo, ignaro che Azzurra stia parlando di Cristina e Pietro, le dice che davanti a una situazione del genere la ragazza verrebbe senza’altro trasferita, la suore va nel panico e intuisce di aver combinato un disastro e quindi cerca di dissuadere Cristina, ma la situazione le sfugge di mano. Allo stesso tempo, Olly è combattuta e non a se dare una possibilità a Edoardo uscendo con lui, mentre Corrado scopre che Melody non è stata del tutto sincera. Lorenzo scopre che Pietro non ha mai sostenuto l’esame di ammissione all’Accademia dei Carabinieri e i due si scontrano in maniera molto forte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella seconda parte della puntata, intitolata ‘Ritorno al futuro’, Melody si ritrova a fare i conti con il suo doloroso passato e l’improvviso ritorno di Sandrino. Nel frattempo, Pietro e Lorenzo continuano a non parlarsi e, a complicare il tutto, si avvicina anche il primo anniversario della morte di Serena. Suor Azzurra tenta in tutti i modi di aiutarli a ricucire il loro rapporto proponendo di fare qualcosa insieme per ricordare Serena, ma solo la piccola Giulia sembra essere entusiasta della proposta. Al contempo, Cristina decide di dichiarare a Pietro i suoi sentimenti (senza però riuscirci) mentre Olly decide di uscire con Edoardo. Durante l’appuntamento, però, qualcosa va storto.

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Che Dio ci aiuti 8 andrà in onda questa sera, giovedì 27 marzo, alle ore 21.30 circa in prima serata su Rai1. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche