Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni: Lorenzo fa una scoperta indesiderata mentre Melody e Corrado sono sempre più complici L'appuntamento con la fiction più amata di sempre è per stasera, giovedì 3 aprile, con i nuovi episodi che vi terranno incollati davanti al piccolo schermo.

Che Dio ci aiuti 8 è giunta alla sua quinta puntata, la fortunata serie tv di Rai 1 con Francesca Chillemi che interpreta Suor Azzurra, una giovane suora arrivata a Roma da Assisi per aiutare le donne di una casa-famiglia. Al suo fianco lo psichiatra Lorenzo Riva che ha il volto di Giovanni Scifoni.

Che Dio ci aiuti 8, le anticipazioni della quinta puntata (3 aprile 2025)

Il primo episodio della quinta puntata si intitola Le favole non esistono e a tenere banco nelle battute iniziali è la reazione di Lorenzo a una scoperta che non voleva aver voluto fare. Infatti trova l’agenda di Serena dove sono segnati diversi incontri con un certo Dario. Lo psichiatra non si dà pace e non riesce a pensare che lei gli abbia nascosto qualcosa e a nulla valgono i tentativi di Suor Azzurra di calmarlo. Quindi per non pensarci Lorenzo si impegna in un caso di una sua amica che sta per convolare a nozze. Il fidanzato di quest’ultima però non ha detto la verità su un aspetto della loro relazione. Cristina cerca intanto di mantenere un contegno ma ha una grandissima cotta per il giovane Pietro che considera il ragazzo perfetto. Corrado vuole aiutare Melody legalmente con Sandrino ma la ragazza sembra essere troppo impegnata, forse lo sta evitando?

Nel secondo episodio, Avanti tutta, Lorenzo riceverà un premio per il suo lavoro di psichiatra e la sua attività di ricerca in quest’ambito così delicato della medicina. Deve ritirare il riconoscimento a una serata di gala e Alessia, l’assitente sociale che lavora con La casa del sorriso, si offre di andare con lui. Lorenzo è d’accordo ma poi è impossibilitato da un dolore al collo. Intanto Melody e Corrado sono sempre più vicini e di questo loro rapporto se ne accorge la fidanzata di lui, Priscilla. Nel frattempo Olly si chiede come mai Edoardo si comporti in modo freddo e tenga le distanze da lei.

Che Dio ci aiuti 8: quante puntate sono e quando finisce

Le puntate della fiction sono in tutto dieci ognuna formata da due episodi per un totale di venti. La Rai manda ne manda appunto in onda due per dieci prime serate: il finale di stagione è previsto per l’8 maggio.

Quando e dove vederlo (e rivederlo)

Che Dio ci aiuti 8 va in onda stasera su Rai 1 alle 21:30. Inoltre la visione è disponibile anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay sia on demand che in diretta.

