Chanel Totti, super-festa (con dedica di Ilary) per i diciott’anni. Ma mancano gli auguri del fidanzato Babalus La figlia della showgirl e dell'ex calciatore è diventata maggiorenne. Ieri sera il party a sorpresa organizzato dal papà. Ma i festeggiamenti non sono finiti. Ecco i dettagli.

Spegne 18 candeline oggi, Chanel Totti, secondogenita dell’ex coppia Totti-Blasi. La giovane influencer, che online conta già centinaia di migliaia di fan, è stata festeggiata ieri, a mezzanotte, con un party a sorpresa organizzato dal padre Francesco. Ma presto dovrebbe arrivare una festa in grande stile (location e data top secret, a quanto pare). Mentre preoccupa il fatto che gli auguri pubblici del (presunto) fidanzato di Chanel, Cristian Babalus, non siano ancora arrivarti. Segno che tra i due potrebbe essere davvero finita. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Chanel Totti, gli auguri di papà Francesco e l’assenza del fidanzato Babalus

Oggi, martedì 13 maggio 2025, Chanel Totti compie la bellezza di 18 anni. Un traguardo importantissimo, che è stato già festeggiato in famiglia con un party non previsto la scorsa notte. A organizzarlo, a quanto pare, è stato il padre di Chanel, Francesco Totti. Che infatti è apparso nelle storie Instagram della festeggiata (e degli amici stretti invitati ieri sera.). Mancava invece mamma Ilary Blasi, che ha comunque rimediato con un dolcissimo messaggio condiviso via social.

"Tanti auguri amore mio, oggi compi 18 anni", ha scritto Ilary a corredo di alcune foto della figlia. "È incredibile come il tempo sia volato. Ti amo tanto". Anche Totti, per non farsi mancare nulla, ha rincarato la dose con i suoi personalissimi auguri su Instagram. Un carosello di immagini di Chanel, da piccolissima a quasi adulta, con la scritta "Tanti auguri vita mia" in sovrimpressione.

Nessuna traccia, invece, del presunto fidanzato Cristian Babalus. Il ragazzo, da anni insieme a Chanel, non ha fatto pubblicamente gli auguri alla neo-diciottenne. Quasi a confermare i sospetti che da settimane si rincorrono. Cioè che i due si siano definitivamente lasciati.

La super festa (top-secret) per il compleanno di Chanel Totti

La festa a sorpresa per Chanel è solo l’inizio, tuttavia. Come infatti ha anticipato Ilary Blasi poco tempo fa, la secondogenita di casa verrà celebrata con un super-party i cui dettagli non sono ancora noti. Secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni in una location top secret. Mistero anche sulla lista degli invitati, così come sulla possibile presenza di entrambi i genitori di Chanel. Certo è che se Totti e Ilary dovessero presentarsi, sarebbe un’occasione davvero più unica che rara.

Meno probabile, invece, che i rispettivi nuovi compagni dell’ex coppia siano entrambi presenti alla festa di Chanel. Noemi Bocchi e Bastian Muller sembrerebbero andare d’accordo (per quanto possibile) con tutti i figli di Ilary e Francesco. Ma forse aspettarseli vicini, felici e sorridenti coi rispettivi innamorati, è un passo troppo lungo da chiedere a questo punto.

