Chanel Totti, il fidanzato Cristian Babalus assente alla festa per i 18 anni: cosa succede

Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha da poco festeggiato i suoi 18 anni in grande stile con un super party al quale hanno partecipato tantissimi amici e parenti. Location letteralmente da sogno, due meravigliosi cambi d’abito, torta a sette piani e i genitori riuniti nello stesso posto con i rispettivi compagni: una festa che indubbiamente rimarrà nei ricordi di tutti i partecipanti. C’è un dettaglio, però, che durante il party non è certo passato inosservato: l’assenza del fidanzato Cristian Babalus. Lui e Chanel si sono definitivamente lasciati? È in corso una piccola crisi passeggera? Scopriamo di più.

Chanel Totti festeggia 18 anni, ma il fidanzato Cristian Babalus non c’è

Nonostante la presenza di Ilary Blasi con Bastian Muller e di Francesco Totti con Noemi Bocchi nello stesso posto abbia catalizzato l’attenzione, nel corso della fantastica festa per i 18 anni di Chanel Totti non è passata inosservata nemmeno l’assenza del fidanzato Cristian Babalus. Da tempo i due ragazzi non postato più foto insieme sui social e, qualche giorno fa, i mancati auguri pubblici da parte di Babalus a Chanel avevano già fatto ipotizzare una forte crisi tra loro o, addirittura, la possibilità che non stessero più insieme. La sua assenza al party non fa ora che alimentare ancor di più questa ipotesi.

Mentre Chanel Totti spegneva le sue prime 18 candeline, Cristian Babalus si trovava infatti da tutt’altra parte. Come dimostrano le Instagram stories pubblicate proprio dal diretto interessato, Cristian si trovava con la sua famiglia alla prima comunione di un bambino, accompagnato anche dalla figlia avuta dall’ex compagna Martina De Vivo. Le voci di un allontanamento tra Chanel e Cristian circolano in realtà da diverso tempo, e ora questi nuovi segnali lasciano pensare che la loro storia d’amore sia realmente finita. Fermo restando che, per avere certezze, possiamo solo aspettare qualche conferma o dichiarazione da parte dei diretti interessati.

Chanel Totti, Totti e Ilary insieme per il compleanno della figlia

Al di là degli assenti, ciò che rimarrà veramente nella storia in merito al compleanno della diciottenne Chanel Totti, è indubbiamente la capacità di aver riportato mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti nello stesso luogo contemporaneamente con i rispettivi nuovi partner. Dopo mesi e mesi di lotte, frecciatine, accuse reciproche e chi più ne ha più ne metta, la conduttrice e l’ex Pupone della Roma hanno appianato le tensioni per una sera per permettere alla figlia Chanel di festeggiare al meglio un traguardo molto importante. Ovviamente nessuna foto felice da famiglia allargata (quello sarebbe stato chiedere troppo) ma indubbiamente non si può che apprezzare lo sforzo.

