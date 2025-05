Francesco Totti: giallo sulla sua risposta gelida a Sognando Ballando, e sul ruolo della fidanzata Noemi Bocchi Una serata tra silenzi eloquenti e presunti sguardi sorvegliati. Perché Totti ha scelto di non parlare? E cosa ci faceva Noemi Bocchi nascosta dietro le quinte?

Doveva essere uno dei momenti più attesi della serata, ma qualcosa è andato storto. Francesco Totti, ospite speciale della seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle, ha fatto il suo ingresso in studio accolto da un clima più teso che caloroso. Milly Carlucci, elegantissima come sempre, aveva preparato una sorpresa su misura: una carrellata di immagini con i grandi del calcio che in passato avevano calcato il palco di Ballando con le Stelle. Una sorta di messaggio neanche troppo velato a considerare di entrare nel cast.

Sognando… Ballando con le Stelle: Francesco Totti gelido

Il suo atteggiamento ha lasciato subito intendere che non aveva nessuna intenzione di sbilanciarsi. Le sue parole sono state misurate, quasi chirurgiche. Quando Ivan Zazzaroni gli ha chiesto se avrebbe voluto continuare a giocare nella Roma, lui ha risposto con la solita calma: "Sì, altri due anni li avrei fatti, ma c’è un inizio e una fine. Era giusto così". Poi tocca ad Alberto Matano provare a scavare un po’ più a fondo con una domanda semplice ma personale: "Che momento è questo della tua vita?". E Totti, imperturbabile: "Stupendo, bello". Nient’altro. Un silenzio più eloquente di qualsiasi frase. L’espressione di Matano, perplessa e quasi divertita, ha detto molto più della domanda. Totti lo ha persino incalzato: "Volevi sapere altro?", con Matano che gli chiedeva di argomentare e spiegare perché per lui fosse un bel periodo, ma Totti non ha risposto, facendo cadere l’esortazione nel vuoto per andare avanti. Era chiaro che nessuno, quella sera, volesse davvero metterlo in difficoltà. Persino Selvaggia Lucarelli, solitamente agguerrita e pronta alla battuta al vetriolo, ha optato per la diplomazia, riservandogli commenti morbidi e goliardici.

Il mistero su Noemi Bocchi dietro le quinte

Ed ecco il presunto colpo di scena. Dopo la puntata, sui social spunta una storia pubblicata da Noemi Bocchi: un’inquadratura da dietro le quinte rivela la sua posizione in studio. Era lì, nel pubblico, esattamente dietro la postazione di Matano. Una presenza discreta, quasi nascosta, che però non è passata inosservata a chi ha l’occhio allenato. Una scelta voluta? In tanti hanno ironizzato sulla freddezza di Totti in studio, ipotizzando che la sua compagna fosse lì proprio per monitorare la situazione. In effetti, a differenza di quanto accade di solito, Noemi non è mai stata inquadrata. Nessun saluto, nessun sguardo, nemmeno un accenno. Che Totti, vedendo Noemi dietro Matano, alla domanda diretta di lui abbia preferito restare vago per non complicare delle situazioni personali, il dubbio viene, ma al momento non abbiano nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: tutto bene in paradiso?

Negli ultimi tempi si è tornato a parlare di una presunta crisi tra Totti e Noemi, alimentata anche da alcuni gossip su un possibile avvicinamento del calciatore a Marialuisa Jacobelli. Ma se in pubblico i due appaiono ancora affiatati, la freddezza in studio ha lasciato spazio a dubbi e interpretazioni. Di certo, chi si aspettava una serata leggera, fatta di sorrisi e balletti, ha assistito invece a una scena tutta da decifrare. Un copione scritto più con gli sguardi che con le parole. E in mezzo, quella presenza silenziosa, Noemi Bocchi, che c’è ma non si vede.

