Ilary Blasi, Cristiano Iovino la ‘inguaia’ in tribunale: “Altro che caffè, tra me e lei c’è stata un’intensa relazione” Il personal trainer ha testimoniato sotto giuramento di aver avuto una relazione con la showgirl mentre lei stava ancora con Totti: cosa succede ora.

Guai in vista per Ilary Blasi, ancora alle prese con il divorzio da Francesco Totti. Le dichiarazioni rilasciate ieri dal personal trainer Cristiano Iovino, con il quale Ilary Blasi avrebbe solo preso un caffè, a detta della stessa conduttrice, potrebbero scombussolare notevolmente la situazione. Iovino ha infatti testimoniato sotto giuramento di aver avuto una vera e propria relazione clandestina con Ilary mentre lei stava ancora con Totti, e questo potrebbe diventare decisivo nel processo per il divorzio: scopriamo di più.

Cristiano Iovino vuota il sacco: "Tra me e Ilary c’è stata un’intensa relazione"

Ilary Blasi, a proposito del rapporto con Cristiano Iovino, ha sempre affermato di aver preso con lui soltanto un caffè, accusando invece Francesco Totti di aver iniziato la sua relazione con Noemi Bocchi quando ancora stavano insieme. Ebbene, le dichiarazioni fatte ieri dallo stesso Iovino potrebbero ora ribaltare la situazione. "Tra me e Ilary Blasi c’è stata una vera e intensa relazione, intima e sentimentale", ha rivelato Iovino davanti al giudice Simona Rossi.

Da quanto raccontato dal personal trainer, la sua relazione con Ilary risalirebbe al 2020 con la conduttrice e il Pupone della Roma già "in crisi nera". Un vero e proprio "rapporto duraturo, fatto di incontri clandestini in un lussuoso hotel di Milano tra confidenze, intimità e passione", il tutto facilitato dalla complicità della migliore amica di Ilary, Alessia Solidani.

Totti ha sempre sostenuto che la prima a tradire sarebbe stata proprio Ilary avendo visto "messaggi compromettenti sul cellulare di lei", e queste nuove dichiarazioni di Cristiano Iovino confermerebbero questa teoria, smentendo invece la stessa conduttrice che avrebbe sempre affermato di aver avuto con lui un semplice rapporto d’amicizia. Giusto un caffè, appunto.

Ilary e Totti, si sposta la bilancia: cosa succederà ora

Le dichiarazioni di Cristiano Iovino potrebbero ora spostare la bilancia nel processo per il divorzio tra Ilary e Totti e, in particolare, per ciò che riguarda il cosiddetto addebito di colpa. In altre parole, sulla base di chi riuscirà a dimostrare di essere stato tradito per primo verterà la decisione del giudice sulla ridefinizione dell’assegno di mantenimento. "Al momento Totti versa all’ex moglie 12.500 al mese. Lei, che ne aveva chiesti 24 mila, conta di spuntarne almeno 18 mila" ha sottolineato il Corriere. Di contro Totti punta invece a una notevole riduzione dell’assegno soprattutto perché il figlio Cristian è già maggiorenne e anche Chanel lo diventerà presto. Con l’aggiunta delle nuove dichiarazioni di Iovino, l’obiettivo di Totti potrebbe non essere poi così lontano.

