Totti, il dettaglio clamoroso su Noemi Bocchi. Cosa faceva dietro le quinte a Sognando Ballando Pare che la nuova compagna dell'ex capitano della Roma abbia avuto un ruolo decisamente 'centrale', nel corso della serata andata in onda su Rai 1. Ecco tutti i dettagli.

Francesco Totti ha stupito come ospite d’eccezione a Sognando…Ballando con le Stelle. Ma a destare ancora più scalpore, dietro le quinte, pare sia stata la nuova compagna Noemi Bocchi. La dolce metà dell’ex capitano della Roma, secondo un’indiscrezione riportata oggi da un noto settimanale, si sarebbe infatti comportata da vera e propria manager del ‘Pupone’. Quasi come se al momento avesse in mano, oltre alle sorti amorose di Totti, anche quelle lavorative. Vediamo di seguito tutti i particolari e i retroscena legati alla storia.

Totti, il dettaglio clamoroso su Noemi Bocchi a Sognando Ballando

Stanno insieme ormai da anni. Da quando il divorzio choc con Ilary Blasi ha catapultato Francesco Totti, piuttosto allergico ai gossip, al centro dei pettegolezzi. Non si è mai capito, in realtà, se veri e propri tradimenti fossero avvenuti all’epoca. Ma adesso conta poco. Totti e Noemi sembrano inseparabili, come hanno dimostrato di recente durante l’ospitata dell’ex attaccante a Sognando…Ballando con le Stelle.

Totti ha accettato l’invito di Milly Carlucci, dopo mesi di corteggiamenti spietati. E ha pure promesso di riflettere su un’eventuale partecipazione a Ballando (quello vero). Eppure, ciò che più ha colpito gli addetti ai lavori pare sia stato l’atteggiamento di Noemi Bocchi durante l’apparizione di Totti. Come riporta infatti il settimanale Chi nelle "Chicche di gossip", pubblicate sul numero in edicola dal 21 maggio 2025, Noemi si sarebbe comportata da vera "manager ombra".

"Dietro le quinte di Sognando… Ballando con le stelle", si legge, "Francesco Totti è stato accolto con grande entusiasmo. Ai presenti non è sfuggito il ruolo centralissimo della compagna Noemi Bocchi quasi ‘da manager ombra’. Attenta a decidere ogni singolo dettaglio, a controllare tutto fino a pochi metri dal palco". Insomma, la Bocchi si starebbe ritagliando un ruolo di primo piano nella vita lavorativa del compagno.

Totti e Noemi Bocchi sempre più uniti (anche al compleanno di Chanel)

Intanto, l’affiatamento tra i due è parso evidente anche durante il 18esimo compleanno di Chanel Totti. Ai festeggiamenti Francesco e Noemi erano entrambi presenti, così come lo erano Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller. Tra le due coppie, a dispetto delle attese, non si sono verificati momenti di tensione. Anche se tutti e quattro hanno saggiamente evitato di comparire insieme nella classica foto di rito con la festeggiata. Ma il tempo potrebbe addolcire ancora di più i rapporti. E in ogni caso, non sembra che Ilary o Totti siano particolarmente preoccupati dalla cosa. Vanno avanti entrambi. Ognuno a modo suo.

