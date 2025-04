Totti, vacanze d’amore con Noemi (ma Chanel e Cristian non compaiono). E intanto l’amico Vieri finisce in ospedale L'ex marito di Ilary Blasi è volato alle Maldive con la nuova compagna e la famiglia al completo. Ma sorgono dubbi sull'assenza dei figli maggiori dalle foto. Ecco i dettagli.

Totti è volato alle Maldive, in questi giorni, per trascorrere il lungo ponte insieme a Noemi Bocchi e alla famiglia ‘allargata’. Con lui, come si evince dai post pubblicati su Instagram, c’erano anche i figli Cristian e Chanel, così come i figli di Noemi. Ma agli utenti più attenti non è sfuggito un dettaglio: nella foto di gruppo pubblicata dalla Bocchi (e ripostata da Totti) gli unici a non apparire sono proprio Cristian e Chanel. Una coincidenza, oppure una scelta dettata dal rispetto dei ragazzi verso la mamma Ilary Blasi? Nel frattempo, sempre alle Maldive, l’amico ed ex compagno di Nazionale di Totti, Christian Vieri, è finito nei guai per un brutto malore. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Totti, la ‘fuga’ con Noemi e l’indizio (sospetto) su Chanel e Cristian

Sono giorni di vacanze e relax, anche per l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Come noto, dopo la turbolenta separazione da Ilary Blasi, il calciatore si è fidanzato con Noemi Bocchi. Ed è proprio insieme a lei che ha deciso di volare alle Maldive, in compagnia anche dei rispettivi figli avuti da relazioni precedenti. Tutto questo è parso evidente dalle foto e storie pubblicate su Instagram negli ultimi giorni. Ma non è sfuggito, ai fan più accaniti, un dettaglio che se analizzato a fondo potrebbe rivelarsi preoccupante.

Il punto è questo: Noemi Bocchi ha pubblicato una foto di gruppo con Totti e due figli piccoli, al mare. Scatto poi prontamente ricondiviso da Francesco. Eppure nella foto non sono apparsi i figli maggiori di Totti, cioè Chanel e Cristian, che pure sarebbe in vacanza con loro. E ancora più strano è il fatto che né Francesco né Chanel e Cristian abbiano condiviso scatti insieme nel corso della vacanza. Come se qualcosa fosse successo tra i tre. Oppure, come ipotizza qualcuno, il problema potrebbe essere una sorta di ‘patto’ esistente tra Cristian e la sorella. Vale a dire la scelta di non apparire in foto con Noemi, per rispetto nei confronti della mamma Ilary Balsi.

Certo, può sempre darsi che l’assenza in foto dei due figli di Totti si riveli un caso. E magari erano proprio loro, a stare dietro l’obiettivo che ha scattato la foto di gruppo. Ma è certo che la curiosità dei fan non verrà placata così facilmente. Solo una smentita, forse, potrebbe evitare ulteriori pettegolezzi.

Il malore di Vieri in vacanza alle Maldive

Intanto, le Maldive si sono rivelate piuttosto ‘infauste’ per l’ex compagno di Nazionale di Totti, Christian Vieri. Anche lui, infatti, si era recato nel bel mezzo dell’Oceano Indiano per un po’ di relax, in compagnia della moglie Costanza Caracciolo e delle figlie Stella e Isabel. Però qualcosa è andato storto. Perché ben presto, come ha raccontato la stessa Caracciolo, il gruppo ha dovuto fare ritorno in Italia per un malore che avrebbe colpito Vieri.

"Lui è partito che non era in forma", ha raccontato la moglie dell’ex calciatore, "e abbiamo pensato che, alle Maldive, tra sole e mare, sarebbe andata meglio. E invece la situazione è sempre peggiorata, sempre più tosse, sempre più dolori…È andato dal dottore che gli ha prescritto un antibiotico perché, ai polmoni, c’era un po’ di ‘rumorino’ Quindi, poverino, questa vacanza se l’è fatta praticamente a letto. È stato veramente male. Domani partiamo. Siamo qui che ci godiamo l’ultimo bagnetto prima di rientrare".

Questa mattina, poi, Christian Vieri è intervenuto in prima persona, dopo aver allarmato i fan con foto dall’ospedale postate su Instagram. "Ciao ragazzi! Ieri ho visto il medico", ha esordito in un video pubblicato all’interno delle sue storie. "Per fortuna non è una polmonite. Mi ha dato delle medicine e mi devo curare. Devo stare a riposo 10/15 giorni. Però tutto apposto. Grazie a tutti per i tantissimi messaggi, ciao a tutti". Insomma, l’allarme sembrerebbe rientrato. E adesso anche i fan possono mettersi tranquilli.

