Un post può bastare, per scatenare la gioia più grande. Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha appena pubblicato su Instagram una foto che secondo i followers non lascia spazio a dubbi. Lei e il marito Ignazio Moser sono in ospedale, al momento, e l’immagine social mostra un braccialetto molto particolare legato al polso dell’influencer. Si tratterebbe del bracciale previsto in questi casi per i pazienti che scelgono la fecondazione in vitro, sostengono i fan della Rodriguez. E anche se lei al momento non conferma, potrebbe mancare davvero pochissimo all’ufficialità. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l’indizio social sul bebè

La notizia è di quelle clamorose. Proprio ora che la famiglia Rodriguez sta attraversando un vero calvario – papà Gustavo è finito al reparto ustionati del Niguarda, dopo un grave incidente – Cecilia e il marito Ignazio Moser stupiscono tutti. Stavano provando da tempo ad avere un figlio, e pare il che il momento sia finalmente arrivato. O almeno, questo è quello che hanno dedotto i fan della coppia dall’ultimo post condiviso su Instagram da Cecilia.

In sostanza, tra i vari scatti postati di recente dalla sorella di Belen è spuntata una foto molto particolare. Quella di una mano con al polso un braccialetto blu, che riporta il nome di entrambi, Cecilia e Ignazio. "Chi ci è passata lo conosce quel braccialetto", ha subito commentato una follower, "quando mettono due nomi è per due pazienti che fanno la fecondazione in vitro. Quando vai da solo c’è solo il tuo nome". Sembra quindi che la coppia si sia affidata alla fecondazione assistita, nella speranza di riuscire finalmente a creare una famiglia insieme.

Cecilia e la voglia di un figlio

A settembre scorso, a questo proposito, Cecilia aveva dichiarato a Verissimo: "Finiremo di essere al completo quando avremo dei figli. Quindi il mio desiderio è farlo diventare papà, di regalargli questo figlio, ecco. Voglio un figlio, un maschio". Ora il traguardo pare vicino e i fan, ovviamente, non stanno nella pelle. "Il braccialetto più bello del mondo", commenta un’utente emozionata sotto il post della Rodriguez, "credeteci il mio sogno si è avverato". E ancora: "Non perdete mai la speranza…mi dicevano che non poteva succedere…(ci hanno aiutato le cure) ma adesso hanno 4 e 3 anni, i miracoli della vita"; "Forza ragazzi che questo numero di protocollo diventerà un nome!"; "In bocca al lupo a te e a tutte le donne, anzi a tutte le coppie che hanno lo stesso sogno…ahimè anche io! E che il Natale ci faccia uno splendido dono". Ora a Cecilia e Ignazio non resta che incrociare le dita e attendere.

