Acque agitate in casa Rodriguez. A preoccupare è innanzitutto un’indiscrezione social, che parla di un possibile allontanamento tra Belen e il cognato Ignazio Moser. Secondo una fonte anonima, infatti, il marito di Cecilia Rodriguez avrebbe bloccato (da ieri) la showgirl su Instagram. Scatenando una reazione a catena difficilmente spiegabile. Nel frattempo, un indizio di tutt’altra natura è sbucato dal nulla. Riguarda Cecilia, stavolta, e potrebbe preannunciare un’attesissima gravidanza per la sorella di Belen. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Belen, il rumor choc sulla ‘mossa’ di Ignazio Moser

Nulla è confermato al cento per cento, ancora. Ma quello che emerge dalle storie dell’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, oggi, è sufficiente per creare scompiglio tra i fan. Parliamo di Belen, e di un possibile litigio dietro le quinte con il cognato Ignazio Moser. Qualcosa potrebbe infatti aver allontanato i due a tal punto da spingere, si dice, il marito di Cecilia a bloccare Belen su Instagram.

Nelle storie di Parpiglia leggiamo: "Ignazio Moser e Belen non si seguono più. Pare che lui l’abbia bloccata. Che succede?". Un primo campanello d’allarme, a cui si aggiunge un secondo messaggio, inviato al giornalista dallo stesso utente anonimo autore della ‘soffiata’ precedente. "È dai ieri che ha bloccato Belen su Instagram", dice la ‘gola profonda’ riferendosi a Moser, "sono spariti i like di lei sul profilo di lui e non si seguono più…qualcosa di pesante deve essere successo visto che l’altra sera erano ad un evento insieme".

Tutte ipotesi, al momento, che andranno confermate nelle prossime ore per evitare di incappare in clamorosi qui pro quo. Certo è che se fosse vero, cioè se Belen e Moser avessero smesso davvero di seguirsi online, lo scoop sarebbe clamoroso. Perché mai prima d’ora, tra i due, si erano verificati screzi che potessero far immaginare un risultato del genere.

L’indizio sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez

Nel frattempo, mentre Belen si è distratta festeggiando il 12esimo compleanno del figlio Santiago – con tanto di dolcissima lettera di auguri -, un’altra notizia ha iniziato a circolare a proposito della famiglia Rodriguez. Pare infatti che Cecilia Rodriguez sia finalmente in dolce attesa. O meglio, questo è quello che dicono legioni di fan social, dopo aver notato un dettaglio nelle stories dell’influencer argentina.

Si tratta di un frame apparso su Instagram, in cui sarebbero evidenti, attaccate con delle calamite al frigo, foto di ecografie. E siccome ultimamente si vociferava di un possibile bimbo in arrivo – Cecilia e Ignazio ci stanno provando da tempo – il particolare notato dai fan potrebbe davvero innescare un annuncio (obbligato) da parte della coppia. Restiamo dunque in attesa di novità. Tanto sul mistero del presunto litigio, quanto sulla ipotetica gravidanza di Cecilia. L’unica certezza, al momento, è che in casa Rodriguez le acque si fanno parecchio agitate.

